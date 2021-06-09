Цены на нефть во вторник выросли на фоне сохранения уверенности в сильном спросе в летний период. Также поддержку позитивному сентименту оказывали сомнения в том, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки.

Во вторник Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) опубликовало очередной ежемесячный прогноз по рынку нефти. Прогноз по спросу остался на уровне 97,7 млн б/с (+5,4 млн б/с к 2020 г.). Специалисты EIA считают, что рост добычи во II половине 2021 г. замедлит снижение мировых запасов, но рынок останется сбалансированным.

Прогноз по добыче нефти в США был повышен на 60 000 б/с до 11,08 млн б/с, причем в IV квартале 2021 г. добыча может составить уже 11,38 млн б/с. EIA полагает, что оптимистичные прогнозы по ценам позволят американским нефтяникам пробурить достаточно скважин, чтобы добыча в 2022 г. выросла до 11,8 млн б/с. По оценке Baker Hughes число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе было на уроне 359 уст. против более чем 650 уст. в начале 2020 г.

EIA ожидает сохранения цен на Brent в районе $68 за баррель в III квартале и повышает прогноз по среднегодовой цене в 2021 г. с $62,3 до $65,2 за баррель. В 2022 г. ожидается в среднем $60 за баррель.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что даже в случае возвращения США и Ирана к ядерной сделке «сотни санкций» в отношении Исламской республики останутся в силе. Это заявление дало повод для сомнений в успешном ходе переговоров между странами. Между тем, вероятность снятия санкций именно в отношении нефтегазового экспорта остается наиболее вероятным сценарием, и во II половине 2021 г. мы можем увидеть дальнейший рост иранской добычи.

Фьючерсы Brent по итогам вчерашней сессии закрепились выше $72 за баррель и сегодня с утра продолжают рост. Сентимент остается позитивным, что может поддерживать дальнейший рост с возможной целью в районе $75. Между тем, в четверг запланирован очередной раунд переговоров между США и Ираном, который может охладить ралли в случае достижения каких-либо конкретных договоренностей.

Вчера поздно вечером американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти снизились на 2,1 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,4 млн и 3,8 млн соответственно. Данные оказались смешанными. Сегодня официальную статистику представит EIA.