Сектор российских еврооблигаций: в фокусе инвесторов – отчет по уровню инфляции в США за май

По окончании торгов во вторник, российская долларовая кривая сместилась, доходность снизилась примерно на 3 bps (прочие долларовые кривые ЕМ не сильно изменились кроме турецкой кривой, которая опустилась на 7 bps). Доходность долларового бенчмарка – американских 10-летних казначейских облигаций – продолжила снижение еще примерно на 4 bps. Что касается евробондов, то особенно отметить хотелось бы рост цен «Газпрома» и 5-летних государственных евробондов.

После слабого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, опубликованного в прошлую пятницу, инвесторы переключили своё внимание на отчет по уровню инфляции в США за май, который будет опубликован в четверг и сможет стать подспорьем для дальнейшей дискуссии относительно возможного снижения объёмов покупки облигаций.

Сектор ОФЗ: цены на российские ОФЗ упали на пересмотре рынком вверх прогнозов ключевой ставки ЦБ РФ

Во вторник рублевые государственные облигации снизились в цене. Так классические ОФЗ с фиксированным купоном упали на 32 bps, флоатеры – на 7 bps, а линкеры – на 5 bps. Вышедшие в понедельник данные по инфляции за май показали ускорение инфляции значительно выше ожиданий рынка и ЦБ РФ – до 6,02% в годовом выражении и, как мы писали накануне, вызвали пересмотр прогнозов решения Банка России по ключевой ставке. Многие аналитики (и мы в том числе) теперь ожидают повышения процентной ставки ЦБ РФ сразу на 0,5 п. п., а некоторые инвестбанки повысили свои прогнозы по ключевой ставке до конца текущего года до 6–6,5%.

В среду традиционно пройдет аукцион по размещению ОФЗ, Минфин планирует разместить фиксированные 10-летние ОФЗ 26235 без лимита и инфляционный выпуск 52003 с погашением в июле 2030 года на 20,9 млрд руб.