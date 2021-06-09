Выручка компании Applied Materials выросла на 41% г/г, что оказалось на 3,1% выше консенсус-прогноза и на 5% лучше первоначального прогноза менеджмента. Non-GAAP разводненный EPS вырос на 83% – на 8% выше ожиданий рынка и на 13% больше прогнозов менеджмента.

Продажи подсегмента решений для производства полупроводников выросли на 55% на фоне цифровой трансформации и значительного роста спроса на полупроводниковую продукцию. СЕО Applied Materials отметил, что клиенты впервые за длительный период времени составляют многолетние инвестиционные программы. На 2021 год лидерами по темпам роста спроса на продукцию эмитента будет сегмент производителей ЦП, следом за ним идут производители DRAM и NAND соответственно. В числе драйверов роста поступлений сегмента СЕО отметил высокий спрос в подсегментах выравнивания (CMP), отжига (thermal processing), легирования (implant), где ожидается сохранение роста на уровне 50% до конца года. Сильную динамику роста сохранили подсегменты решений химического осаждения (CVD) и травления (etch), а также диагностики и контроля. Впервые компания поставила клиентам интегрированные решения, которые, как ожидается, будут демонстрировать опережающую динамику роста.

Рост продаж сегмента услуг ускорился до 18% против роста на 16% в прошлом квартале. Доля «подписки» выросла до отметки 70% (против 60% в прошлом квартале), процент возобновления договоров сохранился на уровне 90%.

Продажи сегмента дисплеев выросли на 3% г/г (против 24% в прошлом квартале), что обусловлено фактором сезонности на рынке мобильных и прочих решений.

Non-GAAP операционная маржа выросла на 7 п.п. до 31,7% на фоне роста валовой маржи на 3,1 п.п., а также в результате положительного эффекта операционного рычага на фоне скачка выручки. В результате прироста маржинальности операционная рентабельность достигла 14- и 15-летних максимумов в полупроводниковом и сегменте услуг соответственно.

Согласно прогнозу менеджмента, во 2 квартале ожидается рост выручки на 35% г/г, non-GAAP EPS – на 66% г/г. В числе среднесрочных триггеров роста СЕО Applied Materials отметил как сильные отраслевые тренды, так и фокус эмитента на растущих нишах IoT, коммуникаций, автопроме, энергетике и сенсорных приложениях. Также глава компании указал, что рост сложности производства чипов приведет к повышению капиталоемкости производства полупроводников до 14% по сравнению с 12% в течение последнего десятилетия.

Мы позитивно оцениваем квартальные результаты Applied Materials: компания продолжает демонстрировать ускорение роста продаж, сильные отраслевые позиции, улучшение маржинальности операций. Мы улучшили прогноз роста на ближайшие два года, но сохранили оценки маржинальности.

Мы повышаем целевую цену до $133,5. Рекомендация – «держать».