Несмотря на достаточно благоприятный внешний фон сегодня рубль открылся вниз, но вскоре перешел к укреплению. На старте основной сессии доллар уходил немного ниже уровня 72 руб. впервые с июля прошлого года, евро обновил трехмесячный минимум, в моменте опускаясь к отметке 87,7 руб.

Однако затем рубль резко сдал позиции, хотя внешняя ситуация осталась благоприятной. Мировые площадки в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Умеренным негативом выступил превысивший прогноз майский рост цен производителей в Китае, ставший максимальным с 2008 г. Это создает угрозу всплеска инфляции, что заставит китайский ЦБ ужесточить монетарную политику. Правда, потребительские цены в мае увеличились слабее ожиданий, но это способно оказать давление на прибыль компаний, которые не могут переложить на потребителей издержки, увеличившиеся в связи с подорожанием сырья и товаров.

В то же время нефтяные цены продолжают повышаться, обновляя многомесячные вершины, что выступает основным драйвером роста рублевых активов. Тем не менее на текущих относительно низких уровнях многие инвесторы предпочитают восстанавливать позиции в инвалюте или увеличивать их с долгосрочными целями.

Большинство развивающихся валют с начала дня поступательно растет благодаря нисходящей динамике доллара. Правда, он перешел к активным коррекционным попыткам, что несколько ухудшило ситуацию в секторе, некоторые представители вышли в небольшой минус.

Российский долговой рынок остается в русле устойчивой нисходящей динамики из-за ожидания дальнейшей нормализации монетарной политики Банка России, предполагающей повышение ключевой ставки. Индекс гособлигаций RGBI снижается девятую сессию подряд, достигнув минимальных с марта прошлого года уровней.

В начале основной сессии рубль стал сдавать позиции в рамках коррекции, хотя ситуация на мировых рынках не претерпела существенного ухудшения. К текущему моменту российская валюта вернулась к восходящей динамике.

Нефть штурмует многомесячные вершины

Несмотря на более слабое, чем ожидалось, снижение запасов нефти в ночном отчете Американского института нефти (API) нефтяные цены в начале дня продолжили развивать восходящее движение, стартовавшее вчера во второй половине дня. В результате котировки Brent вновь переписали двухлетний максимум, а WTI — трехлетний. Затем нефть немного откатилась и стала консолидироваться около достигнутых вершин. Сейчас Brent прибавляет 0,8% около отметки $72,7.

Поддержку нефтяным ценам оказало вчерашнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что даже в случае возвращения Ирана и США к ядерной сделке, «сотни санкций» в отношении Исламской республики останутся в силе. Это дало повод усомниться в успешном ходе переговоров между странами. Однако вероятность снятия санкций именно в отношении нефтегазового экспорта Ирана остается наиболее вероятным сценарием, и во II полугодии мы можем увидеть дальнейший рост иранской добычи.

Сегодня повлиять на динамику нефтяных котировок может финальная отраслевая статистика от Минэнерго США (17:30 МСК). Ожидается снижение запасов нефти на 2 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 2,1 млн барр.

Доллар демонстрирует слабость

Американская валюта сегодня находится под давлением, периодически отскакивая от новых дневных минимумов, но развить восстановление не удается. Сейчас индекс доллара (DXY) теряет 0,15% вблизи уровня 90 п.

Европейская валюта с открытия демонстрирует восходящую динамику, испытав утром несколько резких просадок. В данный момент пара EUR/USD находится немного ниже уровня 1,220, прибавляя 0,15%.

Техническая картина

Как и предполагалось в предыдущих обзорах, после пробоя сильной поддержки 72,5 руб. пара USD/RUB достигла промежуточной цели 72 руб. и сейчас пытается отскочить от этого уровня. Однако более серьезное техническое препятствие находится в районе 70,5 руб., куда доллар может направиться в случае закрытия дневной свечки под сегодняшним минимумом 71,98 руб.