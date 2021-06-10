Акции США колебались около исторических максимумов, а облигации росли на фоне ожидания инвесторами ключевых данных по инфляции в четверг, которые могли бы дать намек на понимание того, в каком направлении будет двигаться ФРС. Индекс S&P 500 (-0.2%) практически не изменился за счет акций мега-компаний Технологического сектора и Биотехнологий. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала более чем на —4 бп ниже 1.50%, что отражает некоторое ослабление опасений по поводу дальнейшего роста инфляции, а также в связи с тем, что аукцион по продаже облигаций на сумму $38 млрд вызвал большой спрос. USD поровну разделился против корзины валют G-10 — GBP и NZD немного потеряли свои позиции, а SEK подросла. Цены на нефть и золото снизились на —0.2%. «Даже если завтра инфляция окажется немного выше ожиданий рынка, ФРС не изменит своего курса», — сказала Эсти Двек, главный стратег по глобальным рынкам Natixis Investment Managers, в интервью Bloomberg TV. «Сейчас многие заняли выжидательную позицию, и мы думаем, что потребуется серьезное превышение прогнозов, чтобы действительно удивить рынки».

Разворот на 180 градусов по TikTok. Джо Байден отменил запрет Дональда Трампа на TikTok и WeChat. Президент приказал провести всестороннее исследование программных приложений иностранных оппонентов, которые могут представлять опасность для конфиденциальных американских данных. Таким образом он отменил указы своего предшественника Дональда Трампа, направленные специально против китайских компаний, включая владельца TikTok ByteDance и владельца WeChat Tencent, в попытке заблокировать использование этих приложений на территории США. Тем не менее, по словам высокопоставленного представителя администрации Белого дома, оценка угрозы для национальной безопасности из-за продажи TikTok какой-либо американской компании продолжается и не связана с решением Байдена.

Новости криптовалют. В среду пользователи в Китае не смогли найти в Интернете популярные криптобиржи. Поиск по ключевым словам для платформ онлайн-торговли, включая Binance, OKEx и Huobi, на популярных интернет-сервисах, таких как Baidu, Sogou, Zhihu и Weibo, не дал результатов на фоне сообщений о возможной цензуре со стороны регуляторов КНР. Биткойн, однако, подскочил вместе с другими цифровыми монетами. Сальвадор стал первым государством, легализовавшим Биткоин в качестве платежного средства, а тем временем, по мнению Oanda Corp., Evercore ISI и Tallbacken Capital Advisors LLC, дальнейшее снижение его цены может сделать зону $20,000 целью коррекции. Крупнейшая криптовалюта «опасно приближается к уровню $30,000» на фоне растущих опасений со стороны регуляторов в США, и «прорыв $30,000 долларов может вызвать огромный поток импульсных продаж», — сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка Oanda Corp.