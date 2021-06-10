Вчера российский рынок акций в очередной раз обновил исторические максимумы, прибавив по итогам основной сессии чуть более 0,9% по Индексу Мосбиржи. Индикатор подает серьезную заявку на выход вверх из восходящего канала. Следующей целью роста является район 3890 пунктов, но достичь его сегодня не получится, по крайней мере в первой половине дня.

Вчера российские акции тянули вверх тяжеловесные нефтегазовые бумаги на очередной волне роста нефти. Сегодня с утра нефть снижается на 0,8%. В минусе промышленные и драгоценные металлы. Около вчерашнего закрытия торгуются американские фьючерсы. Так что ждем открытия российского рынка легким снижением.

Главным событием сегодняшнего дня будут данные по американской инфляции. Вряд ли они обрадуют инвесторов, и первая реакция на них может быть сильно негативная.

Но более важным будет заседание ФРС на следующей недели, которое вполне может сформировать новый тренд.

Однако причин для распродаж акций из среднесрочных портфелей нет, тренд по российскому рынку остается восходящим.

Опасения внушает лишь «Роснефть», которая по непонятным пока причинам игнорирует и рост нефти, и увеличение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Рекомендуем начинать сокращать позиции по бумаге, заменяя ее «Газпромом», «НоваТЭКом» и «Газпромнефтью».

Последние пару недель наблюдается небольшое снижение мировых цен на сталь. Пока рано говорить о том, что восходящий тренд выдохся, скорее всего, спекулянты фиксируют прибыль на сделанных ранее заявлениях Китая о намерении бороться с ростом цен на сырьевые активы и возбуждением антимонопольного дела в отношении местных металлургов. При возобновлении роста нужно быть готовым к наращиванию позиций по акциям российских сталеваров.

Это же относится и к акциям золотодобытчиков.

Рубль в паре с долларом вчера коснулся отметки 72, от которой произошел разворот вверх. Сегодня с утра российская валюта вновь дорожает на 0,2%, торгуясь в районе 72,2 руб за доллар. В котировки рубля продолжает закладываться ожидания агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.

Однако хотим предостеречь от среднесрочной покупки рубля против доллара или евро. На рынке ОФЗ идет уверенная распродажа, что говорит о непривлекательности бондов Минфина в том числе и для нерезидентов. Поэтому повышение ставки ЦБ вряд ли будет способствовать наращиванию операций carry trade.

Впрочем, рубль имеет еще возможность укрепиться на процент-другой, но вряд ли больше.



