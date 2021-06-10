Рубль остается в диапазоне 72-73 за доллар
Вчера в первой половине дня рубль дорожал до 72 за доллар. Однако во второй половине дня растерял преимущество. Закрытие торгов прошло на отметке 72,3/$, без изменений ко вторнику. Валюты ЕМ и индекс доллара вчера демонстрировали нейтральную динамику. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ЕЦБ и публикацией данных по инфляции в США.
Сегодня с утра цены на нефть умеренно снижаются. В то же время поддержку рублю и валютам ЕМ оказывает ослабление ожиданий сворачивания монетарных стимулов ФРС. Доходность UST-10 вчера снизилась 1,49% (-4 б.п. к понедельнику). Сегодня ожидаем, что рубль останется ближе к нижней границе диапазона 72,0 – 73,0 за доллар.
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