После непродолжительного перерыва индекс Мосбиржи вновь переписал исторические максимумы, подтвердив актуальность восходящего тренда. Наверх рынок по традиции вытянули голубые фишки: лучше остальных выглядели бумаги нефтегазового и финансового секторов, имеющие наибольшую долю в структуре индекса.

Внешний фон при этом оставался стабильным, что в текущих условиях уже само по себе располагает к положительной переоценке российских акций. Цены на нефть находились около $72, ключевые западные индексы акций остаются около исторических максимумов.

Обращаем внимание, что российский рынок в последние дни выглядит заметно лучше, чем другие развивающиеся площадки. Соотношение индексов РТС и MSCI EM поднялось до максимального уровня с июня прошлого года. Причина в снижении геополитических рисков и большей ориентированности наших тяжеловесных бумаг на растущие сырьевые товары.

Структура текущего тренда в индексе Мосбиржи такова, что после обновления максимальных значений не происходит резких ускорений. Возможны периоды боковой консолидации или формирование незначительных технических откатов. Сегодня фон как раз располагает к некоторому торможению. Коррекция нефтяных фьючерсов, а также ряда металлов способна помешать индексу Мосбиржи импульсным движением дойти до следующих ориентиров в области 3875–3895 п. Эти цели остаются актуальными, но могут быть достигнуты чуть позже.

В паре USD/RUB в среду произошло касание отметки 72, после чего курс развернулся наверх. Речь пока не идет об устойчивом ослаблении рубля, но краткосрочный отскок к 72,5–73 вполне допустим. В целом же для рубля пока складывается благоприятная ситуация: геополитическая премия снижается, цены на нефть все еще остаются высокими. Плюс к этому участники рынка закладывают в цену дальнейшее повышение ключевой ставки Банком России, что традиционно позитивно для национальной валюты.

На рынке облигаций тем временем продолжается переоценка уровней будущих ставок. Опасения того, что инфляция будет выше ранее прогнозируемых значений, толкает котировки средних и длинных долговых бумаг вниз. Индекс ОФЗ (RGBI) снижается девять сессий подряд. Возможно торможение этой тенденции вместе с пятничными комментариями ЦБ РФ, но о развороте ОФЗ к активному росту речи пока не идет. Вероятно, это произойдет ближе к концу лета или осенью.

В фокусе

∙ Сегежа (+3,7%). Акции компании резко выросли и отыграли значительную часть падения последних недель. Ряд инвестдомов поставили таргеты по бумагам с апсайдом более 20%. Сейчас акции Сегежи торгуются чуть ниже уровня IPO. Долгосрочный взгляд на перспективы бизнеса и акций положительный. Вчера РБК написал, что глава Segezha Group Михаил Шамолин в ходе первичного размещения, приобрел акции на 200 млн руб. Наличие крупной доли менеджмента в акционерном капитале — положительный момент для котировок на длинной дистанции.

∙ Аэрофлот (+3,3%). В бумагах авиаперевозчика очередной бычий импульс. Ожидания роста пассажиропотока и открытие все новых стран постепенно возвращает интерес участников рынка к акциям. Ближайший ориентир — это район 75–75,5 руб. Компанию сложно назвать недооцененной, особенно с учетом прошедшей допэмиссии и отсутствия дивидендных перспектив в ближайшие годы, однако и причин для устойчивого снижения котировок с обновлением минимумов сейчас нет, учитывая нормализацию ситуации. Акции Аэрофлота, на мой взгляд, могут подходить для краткосрочных торговых операций. Что касается принципа «купил и держи», то на рынке есть более уверенные ставки.

∙ ВТБ (+2,3%). В акциях банка складывается очень сильная картина. Сейчас важно вернуться выше 5,1–5,2 коп. Это откроет дорогу к новым годовым максимумам. Среднесрочный взгляд остается позитивным, учитывая резкое улучшение финансовых результатов банка.

∙ Белуга (-5,9%). Акции в среду опускались ровно к цене SPO — 2800 руб. Около этих рубежей волна распродаж завершилась. Оценка компании не выглядит завышенной. Наоборот, амбициозная стратегия развития 2021–2024 предполагает существенный рост бизнеса, а соответственно и подъем котировок относительно текущих значений.

∙ Лензолото-ао (-9,9%), Лензолото-ап (-6%). Снижение бумаг не вызывает удивление. Даже после двухдневного отката котировки все еще находятся на неоправданно высоких значениях. Бумаги Лензолото стали исключительно спекулятивным инструментом. Кратковременные отскоки возможны, но фундаментальных предпосылок для роста или даже продолжительного нахождения котировок около текущих значений не вижу.

∙ Среди корпоративных событий сегодня выделим публикацию операционных отчетов за май у АЛРОСА и Черкизово.

∙ Заседание ЕЦБ. Европейский регулятор сегодня может подтвердить намерение стимулировать экономику еврозоны. Возможны указания на дальнейшие перспективы монетарной политики, включая программу выкупа активов. По аналогии с намеками на денежно-кредитную политику ФРС возможно сокращение объема выкупа активов в III квартале. Помимо этого, в фокусе могут быть обновленные прогнозы ЕЦБ по макроэкономическим показателям.

∙ В США сегодня выйдет важный блок статистики по инфляции. Повышенная волатильность может наблюдаться в высокотехнологичном секторе. Кстати, это может перекинуться и на российские бумаги (Яндекс, Ozon). Скорее всего, мы увидим множество громких заголовков о том, что потребительская инфляция в США подскочили до максимумов за несколько десятилетий.

∙ Акции международной золотодобывающей компании Nordgold добавлены в список допущенных к торгам на Московской бирже. Они будут торговаться под тикером NORD. Точная дата начала торгов (IPO) пока не названа. Nordgold входит в топ-5 золотодобытчиков РФ. В состав группы входят активы в Казахстане, Гвинее, Буркина-Фасо. По итогам 2020 г. компания произвела 1045 тыс. унций золота. Показатель скорректированная EBITDA вырос в 1,5 раза до $1016 млн.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду незначительно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,5% и находится около уровня $71,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.