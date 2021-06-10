Цены на нефть в среду остались на прежнем уровне, растеряв к вечеру все приобретения первой половины дня. Информационный фон был негативным из-за слабых показателей спроса в США и Индии (мировые потребители нефти №1 и №3), а также новостей о восстановлении добычи в Ливии после форс-мажора.

В среду вечером EIA опубликовало отраслевую статистику за прошлую неделю. Запасы нефти упали на 5,2 млн барр. (прогноз —2 млн) несмотря на восстановление добычи на 0,2 млн б/с и рост чистого импорта на 0,7 млн б/с. При этом запасы бензина и дистиллятов подскочили на 7 и 4,4 млн барр., соответственно.

Разнонаправленная динамика запасов обусловлены высокой загрузкой НПЗ на уровне 91,3% — максимум с января 2020 г. При этом совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, снизились и на прошлой неделе составили 17,7 млн баррелей (-1,4 млн). В частности, поставки бензина сократились на 0,66 млн до 8,5 млн барр.

Таким образом, мы видим высокие объемы переработки нефти, но спрос на продукты переработки пока остается умеренными. Статистика была воспринята негативно. По мере наступления летнего автомобильного сезона рынок ожидал более сильного спроса на топливо. Котировки Brent после новости откатились от максимумов и сегодня торгуются ниже $72 за баррель.

После таких статистических данных сентимент до конца недели может оставаться умеренно негативным. Масла в огонь могут подлить переговоры между США и Ираном, которые запланированы на сегодня. Если страны придут к соглашению и США подтвердят готовность к снятию санкций с иранского нефтегазового экспорта, то давление на нефтяные бенчмарки может возрасти и привести к спуску в район $70 за баррель.

Другим негативным фактором стала статистика из Индии, которая показала ощутимое падение спроса на топливо в мае. Из-за весенней вспышки COVID-19 страна была вынуждена восстановить часть социальных ограничений, из-за чего пострадало потребление нефти и нефтепродуктов.

По итогам мая спрос на топливо упал до 9-месячного минимума. Спрос на нефть снизился на 11,3% к апрелю и на 1,5% к маю 2020 г. Потребление дизельного топлива, на которое приходится около 40% от общих продаж топлива в Индии, снизилось на 17% к апрелю и выросло на 1,7% к маю 2020 г. Продажи бензина упали на 17% к апрелю, но выросли на 12,4% к маю 2020 г.

Пик заболеваемости COVID-19 в Индии был пройден в первой декаде мая, после чего количество суточных заражений постепенно идет на спад. Это позволяет надеяться на снятие большей части ограничений и восстановление продаж топлива к концу июня.

Ливийская нефтяная компания Waha Oil сегодня восстановит добычу после аварии на трубопроводе в начале недели, сообщает источник Reuters. Ранее сообщалось о том, что добыча на принадлежащем компании месторождении Samah упала с 285 000 б/с до 130 000 б/с. Эти события не так критичны для мировых цен на нефть, но кратковременно они могут усилить негативные настроения и подстегнуть активность продавцов.