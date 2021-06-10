Сектор российских еврооблигаций: доходность 10-летних казначейские облигаций США продолжила снижение, достигнув месячного минимума

В среду российская долларовая кривая еще немного сместилась вниз – примерно на 3 bps. На рынках ЕМ продолжается падение доходностей турецких облигаций, сегодня уже на 14 bps. Также долларовая кривая сместилась в ЮАР, доходность облигаций снизилась на 7 bps. Доходность долларового бенчмарка (американских 10-летних казначейских облигаций) также продолжила снижение еще примерно на 4 bps, до рекордно низкого уровня в 1,503% с начала мая, а в течение дня опускалась ниже 1,5%. Что касается российских евробондов, то ценовое давление ощущалось в линейке «Газпрома»

Сектор ОФЗ: успешное размещение ОФЗ на аукционах Минфина

В среду рублевые государственные облигации подросли в цене после нескольких дней снижения. Так, классические ОФЗ с фиксированным купоном и линкеры выросли на 4 bps.

Сегодня состоялся аукцион Минфина по размещению ОФЗ. По итогу аукциона Минфин продал классические фиксированные ОФЗ 26235 на 61 млрд руб. при спросе 148 млрд руб. Линкеры ОФЗ 52003 были проданы на 20,9 млрд. руб. со спросом в 38,9 млрд. руб.

Реальная доходность по цене отсечения на ОФЗ 52003 погашением в июле 2030 года составила 2,76%, а на ОФЗ

26235 с погашением в марте 2031 года на безлимитном аукционе – 7,39%. Таким образом, с начала текущего года реальная доходность по линкерам выросла с 2,50% до 2,75%, что делает их привлекательнее классических ОФЗ.

Успешное размещение происходит на фоне роста инфляции. Так, по недельным данным Росстата после краткой паузы инфляция вновь перешла к ускорению (с 0,1% до 0,2%), а в годовом выражении приблизилась к 6,2%. Из-за этого, многие аналитики и инвесторы ожидают поднятия ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу сразу на 0,5 п. п.