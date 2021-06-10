Приближение довольно непростого с точки зрения инфляционной динамики периода сбора урожая (июль-сентябрь), а также не утихающие инфляционные процессы в непродовольственных сегментах вынудили нас повысить прогнозы по ценовой динамике и процентных ставок. В частности, мы повысили годовую оценку инфляции до 6.2% г/г на конец сентября при условии сбора умеренных объемов урожая, достаточного для сдерживания роста цен на продукты питания и снижения давления на цены производителей. Однако в период с июля по сентябрь с новой силой могут начать действовать статистические эффекты – даже затихающие темпы инфляции в этом году будут конкурировать с дефляционными процессами прошлого года, поэтому стоит приготовиться к годовым оценкам инфляции выше 6.0% г/г. Дальнейшее снижение до 5.0% г/г в декабре и до 4.1% г/г в начале 2022 года, на наш взгляд, будут поддержаны охлаждением потребительского бума.

В этой связи, мы уже повысили прогноз на пятничное заседание Банка России – полагаем, +50 бп неизбежны (до 5.50%). Однако в дальнейшем не исключаем повышения ставки еще на 25 бп (до 5.75%) как отражение остаточных инфляционных процессов в июле-сентябре. В этой связи, давление на доходности госбумаг сохранится, и возврат к отметке 7.0% для 10-летних ОФЗ ожидаем не ранее начала 2022 года.



