9 июня ряд источников опубликовали информации, о том, что Amazon принимает заявки на замену банка JPMorgan Chase & Co (JPM) в качестве эмитента кобрендовых кредитных карт. Согласно данным Bloomberg, величина кредитного портфеля составляет около $15 млрд или 0,4% от общей величины активов банка, или 1,5% от его кредитного портфеля.

Несмотря на снижение величины активов, разрыв отношений с Amazon может иметь нейтрально-положительный эффект для JPMorgan Chase, так как в последние годы, банки активно предлагали щедрые бонусы, что, с учетом разделения прибыли между продавцом и торговцем (Amazon), существенно ограничивало прибыль кредитной организации. Кобрендигования карта Amazon и JPMorgan предлагает пользователям очень щедрые бонусы: 5% кэшбэк за покупки на сайте Amazon.com и в магазинах Whole Foods, что вероятно и является основанием для готовящегося разрыва отношений между JPMorgan Chase и Amazon, так как маржинальность данного продукта для банка очень низкая.

В целом, мы полагаем, что решение JPMorgan отказаться от сотрудничества с Amazon, отражает стремление банка в максимизации прибыли, в том числе, в ущерб темпам роста активов, рост которых заметного ускорился в течение последних 1,5 лет.

Мы сохраняем целевую по JPMorgan Chase на уровне $186, рекомендация – «покупать».