Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,4% под влиянием продолжающейся консолидации американского фондового рынка и снижения нефтяных котировок.

Представители Китая и США обсудили вопросы торгового взаимодействия и между двумя странами и договорились об урегулировании разногласий. Информация об улучшении политико-экономических отношений США и КНР традиционно подстегнула инициативу «быков». Кроме того, поддержать рыночные котировки сегодня могут и данные ИПЦ США за май. С нашей точки зрения, консенсус-прогноз роста этого индикатора на 0,5%(м/м) и 4,7%(г/г) является несколько завышенным.

По нашему мнению, ЕЦБ сохранит мягкую монетарную политику по итогам сегодняшней сессии. Однако, принимая во внимание возможное ужесточение ДКП в США, мы считаем, что такое решение европейского регулятора может обусловить ослабление евро к доллару и повышение спроса на защитные активы.

На российских фондовых площадках в аутсайдерах оказались акции Полюса и Petropavlovsk PLC. Бумаги Polymetal PLC при этом торгуются на уровне рынка. Если крупная золотодобывающая компания NordGold проведет релистинг на Мосбирже, это может в среднесрочной перспективе увеличить предложение бумаг отраслевых эмитентов, что повысит риски, связанные с конкуренцией за инвестора.

Бумаги Аптечной сети 36,6, возможно, станут бенефициарами ситуации, связанной с усилением контроля соблюдения масочно-перчаточного режима в Москве. Такие меры, на наш взгляд, выглядят как элемент сглаживания инфляционных рисков, накопленных в экономике под влиянием ультрамягкой монетарной политики ведущих центральных банков за последнее время.

Котировки Газпрома практически не отреагировали на новость о запуске первой линии Амурского ГПЗ, мощность которой составляет 7 млрд куб. м природного газа в год. После сдачи в эксплуатацию в 2025 году ГПЗ будет состоять из шести технологических линий суммарной мощностью 42 млрд куб. м. Стоимость строительства превысит 1 трлн руб. Тем не менее реализация данного проекта окажет, как представляется, значимое благоприятное влияние на показатели прибыли компании и оценки рисков для ее бизнеса, которые снизятся под влиянием производственной диверсификации. Исходя из среднего показателя ROA Газпрома за последние годы, мы полагаем, что оценочный ежегодный прирост чистой прибыли компании под влиянием ввода в эксплуатацию Амурского ГПЗ в 2021–2025 годах составляет 1%.

Во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3820–3855 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 71,65–72,60 и 87,45–88,35 соответственно.