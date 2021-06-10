Доллар отодвинулся вверх от отметки в 72, но по-прежнему в минусе. К середине дня в четверг доллар несколько отодвинулся вверх от отметки в 72 руб., хотя формально по-прежнему оставался в минусе (уже пятый торговый день подряд). Общая динамика валют на развивающихся рынках выглядела неоднозначной: в заметном плюсе, опережающим укрепление рубля, торговались валюты Турции и ЮАР, при этом слабела индийская рупия, а валюты Индонезии, Мексики и Бразилии показывали незначительное изменение.

Отметим, что еще в начале июня доллар торговался на уровне 73,5 руб., а на вчерашних торгах опускался ниже 72 руб. В качестве основных причин для укрепления рубля за последнее время мы видим сочетание сразу нескольких факторов. В их числе: дальнейшее ослабление санкционных угроз и снижение геополитической премии за риск в ожидании встречи лидеров США и РФ; новые максимумы по нефти (накануне стоимость марки Brent поднималась до 72,87 долл., что стало новым пиком с мая 2019 г., а в целом за последний месяц котировки прибавили около 5,5%); ожидания рынком более агрессивных действия ЦБ в части процентной политики после превышения инфляцией отметки в 6% за май; конвертация валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к дивидендным выплатам.

Укрепление рубля уже не выделяется на общем фоне валют EM. В то же время в целом динамика рубля не особо выделяется на общем фоне валют EM за последнее время. Например, схожее с укреплением рубля за последний месяц (около 2,5%) продемонстрировал южноафриканский рэнд. Более чем на 3%, опередив рубль, вырос бразильский реал. Рост мексиканского песо составил чуть более 1%, однако за последнюю неделю валюта выросла более чем на 2%, опередив российскую. Отрицательную динамику за последний месяц среди основных коллег рубля по EM продемонстрировала турецкая лира, потеряв к USD более 3%, однако за последнюю неделю лира уже отросла на 1,8%, опередив рубль.

Фокус инвесторов на заседания центробанков и инфляцию в США. Главным событием для локального рынка остается завтрашнее заседание ЦБ РФ. Если до майских цифр по инфляции регулятор вероятно выбирал бы между повышением ставки на 25 и 50 бп, то после превышения темпов роста цен отметки в 6% заметно повысились шансы на более агрессивный подъем ставки (например, сразу на 75 бп). Тем не менее, мы полагаем, что ЦБ все же выберет повышение на 50 бп, но при этом сохранит ястребиный сигнал к дальнейшему подъему ставки. В результате не исключено, что уже по итогам июльского заседания ключевая ставка будет повышена до верхней границы нейтрального диапазона ЦБ – в 6% годовых. Как уже было отмечено выше, рубль, по всей видимости, успел отыграть за последние дни ожидаемое ужесточение процентной политики ЦБ, поэтому фактическое решение регулятора вероятно уже не окажет заметной поддержки российской валюте. Если риторика ЦБ и вовсе не оправдает агрессивных ожиданий участников рынка, то нельзя исключать локальной коррекции российской валюты.

Долгосрочный аппетит инвесторов на развивающихся рынках будет определятся сегодняшними данными по инфляции в США за май. При этом не исключено, что на их фоне влияние на рынок и пару евро/доллар итогов сегодняшнего заседания ЕЦБ достаточно быстро сойдет на нет.