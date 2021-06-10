Перекупленность акций АЛРОСы усиливается
В лидерах роста к середине сессии были бумаги АЛРОСы (+3,76%) и привилегированные акции Транснефти (+2,16%). В лидерах снижения находились котировки Новатэка (-2,69%) и бумаги ВТБ (-1,64%).
Акции АЛРОСы вышли в уверенный плюс после публикации операционных результатов за май текущего года. Продажи компании выросли на 37% г/г, до 365 млн долларов, и с начала года остаются в диапазоне 350-400 млн долл — достаточно высокий уровень относительно среднеисторических значений.
С технической точки зрения бумаги АЛРОСы продолжают обновлять максимумы на повышенных объемах в условиях сильного восходящего тренда, на который указывает ADX. На данный момент как минимум до падения ниже поддержки 130 руб стоит сохранять “длинные” позиции с расчетом на движение к 135 руб и выше. Преодоление 130 руб, однако, укажет на риски развития нисходящей коррекции вплоть до движения в район 119 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Акции как среднесрочно, так и краткосрочно выглядят перекупленными. Впрочем, как минимум до закрытия реестра по дивидендам за 2020 год (30 июня) бумаги, скорее всего, останутся в рамках основного восходящего тренда.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210610/833901986.html