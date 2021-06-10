В лидерах роста к середине сессии были бумаги АЛРОСы (+3,76%) и привилегированные акции Транснефти (+2,16%). В лидерах снижения находились котировки Новатэка (-2,69%) и бумаги ВТБ (-1,64%).

Акции АЛРОСы вышли в уверенный плюс после публикации операционных результатов за май текущего года. Продажи компании выросли на 37% г/г, до 365 млн долларов, и с начала года остаются в диапазоне 350-400 млн долл — достаточно высокий уровень относительно среднеисторических значений.

С технической точки зрения бумаги АЛРОСы продолжают обновлять максимумы на повышенных объемах в условиях сильного восходящего тренда, на который указывает ADX. На данный момент как минимум до падения ниже поддержки 130 руб стоит сохранять “длинные” позиции с расчетом на движение к 135 руб и выше. Преодоление 130 руб, однако, укажет на риски развития нисходящей коррекции вплоть до движения в район 119 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Акции как среднесрочно, так и краткосрочно выглядят перекупленными. Впрочем, как минимум до закрытия реестра по дивидендам за 2020 год (30 июня) бумаги, скорее всего, останутся в рамках основного восходящего тренда.