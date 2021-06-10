Рубль с открытия устремился вверх благодаря восстановлению нефтяных цен. Однако в начале основной сессии российская валюта просела из-за ухудшения ситуации на мировых рынках, хотя нефть продолжила расти.

В начале дня глобальные площадки повышались, но утром стали сдавать позиции. В то же время нефть после негативного старта сессии быстро перешла к восходящей динамике.

Индекс потребительских цен в США существенно превысил прогноз, достигнув 5% впервые с 2008 г. Однако количество обращений за пособиями в США было немного выше ожиданий, отражая относительную слабость рынка труда. Это смягчило эффект от негатива, связанного с высокими темпами инфляции, так как ФРС не раз заявляла, что считает их временными, а восстановление рынка труда — приоритетной целью монетарных стимулов.

В результате после кратковременного скачка вверх индекс доллара резко снизился, обновив недельный минимум, но затем быстро восстановился, вернувшись к вершине сессии. Однако мировые рынки и нефтяные цены продолжили активно расти. На этом фоне рубль резко повысился, обновив десятимесячный максимум к доллару.

Дополнительным фактором спроса на рублевые активы продолжает выступать приближение встречи президентов России и США 16 июня, объявление которой уже снизило геополитические риски. Есть надежды, что по итогам саммита появится прогресс в деле улучшения двухсторонних отношений. Это способно оказать долгосрочную поддержку рублевым активам.

Развивающиеся валюты незадолго до старта европейских торгов снизились из-за ускорения роста доллара. Но затем он откатился, вызвав активное укрепление многих представителей сектора, в результате чего они вышли в плюс.

Российский долговой рынок предпринимает очередную попытку переломить крайне негативную тенденцию. После девяти сессий снижения индекс гособлигаций RGBI сумел отскочить от установленного вчера пятнадцатимесячного минимума, демонстрируя неплохой рост.

Техническая картина

Пара USD/RUB вчера отскочила от уровня 72 руб., отыграв все дневные потери, однако сегодня снижение возобновилось. Если какая-либо сессия будет закрыта под установленным в среду десятимесячным минимумом 71,98 руб., увеличится вероятность движения к сильной поддержке 70,5 руб.