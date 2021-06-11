Торговая динамика была разнонаправленной. При этом индекс Московской биржи сумел обновить максимум. В лидеры роста вновь вырвались акции «Лензолота» (+9,96%). Аутсайдерами стали бумаги МРСК Центра (-9,57%) вследствие закрытия реестра на дивиденд. Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 72.

Банк России проведет заседание по монетарной политике. Мы ожидаем, что ключевая ставка будет повышена на 0,5 п.п., до 5,5% годовых. Однако даже в этом случае она будет ниже инфляции, а значит, денежно-кредитная политика фактически останется мягкой. Инфляция, составившая более 6% в мае, может не вернуться к целевым показателям ранее первого полугодия 2022 года. По всей видимости, ЦБ будет поддерживать ключевую ставку на уровне на 0,5 п.п. ниже инфляции. При этом рубль демонстрирует устойчивость на фоне роста нефтяных котировок. Впервые с середины 2000-х высокие темпы повышения цен не приводят к ослаблению национальной валюты, что может свидетельствовать о вступлении экономики в фазу инфляционного роста, для которой характерны умеренно высокие ставки и инфляция наряду с относительной стабильностью рубля и значительными темпами роста ВВП. Мы не ожидаем, что регулятор откажется от политики инфляционного таргетирования, по крайней мере в текущем году, хотя при инфляции более 6% поддерживать ценовую стабильность, на наш взгляд, будет сложнее (указанный выше показатель в экономической науке 90-х считался границей между ползучей (стимулирующей спрос) и галопирующей (угнетающей предложение) инфляцией). Впрочем, если российским властям удастся обеспечить темпы роста экономики на уровне мировых (5,8% в 2021 году и 4,4% в 2022 году по прогнозу Всемирного банка), то таргетирование инфляции может стать не основной задачей. Мы полагаем, что реакция рынка на повышение ставки на 0,5 п.п. будет спокойной. Рост в акциях банков и сырьевого сектора продолжится.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 71,50–72,50. Ориентир по индексу Московской биржи: коридор 3800–3850 пунктов.



