В фокусе заседание Банка России
Торговая динамика была разнонаправленной. При этом индекс Московской биржи сумел обновить максимум. В лидеры роста вновь вырвались акции «Лензолота» (+9,96%). Аутсайдерами стали бумаги МРСК Центра (-9,57%) вследствие закрытия реестра на дивиденд. Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 72.
Банк России проведет заседание по монетарной политике. Мы ожидаем, что ключевая ставка будет повышена на 0,5 п.п., до 5,5% годовых. Однако даже в этом случае она будет ниже инфляции, а значит, денежно-кредитная политика фактически останется мягкой. Инфляция, составившая более 6% в мае, может не вернуться к целевым показателям ранее первого полугодия 2022 года. По всей видимости, ЦБ будет поддерживать ключевую ставку на уровне на 0,5 п.п. ниже инфляции. При этом рубль демонстрирует устойчивость на фоне роста нефтяных котировок. Впервые с середины 2000-х высокие темпы повышения цен не приводят к ослаблению национальной валюты, что может свидетельствовать о вступлении экономики в фазу инфляционного роста, для которой характерны умеренно высокие ставки и инфляция наряду с относительной стабильностью рубля и значительными темпами роста ВВП. Мы не ожидаем, что регулятор откажется от политики инфляционного таргетирования, по крайней мере в текущем году, хотя при инфляции более 6% поддерживать ценовую стабильность, на наш взгляд, будет сложнее (указанный выше показатель в экономической науке 90-х считался границей между ползучей (стимулирующей спрос) и галопирующей (угнетающей предложение) инфляцией). Впрочем, если российским властям удастся обеспечить темпы роста экономики на уровне мировых (5,8% в 2021 году и 4,4% в 2022 году по прогнозу Всемирного банка), то таргетирование инфляции может стать не основной задачей. Мы полагаем, что реакция рынка на повышение ставки на 0,5 п.п. будет спокойной. Рост в акциях банков и сырьевого сектора продолжится.
Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 71,50–72,50. Ориентир по индексу Московской биржи: коридор 3800–3850 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210611/833906431.html