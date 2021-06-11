Российский рынок акций вчера провел волатильную сессию. Утреннее снижение было выкуплено, и Индекс Мосбиржи сумел даже обновить исторический максимум, но закрылся индикатор с потерями 0,4%.

Во многом это было связано с сильными колебаниями нефти, которая падала на сообщениях о снятии санкций с иранских чиновников, что рынок воспринял как прогресс в переговорах по заключению «ядерной сделки» между Ираном и США. Но просадка по нефти также была выкуплена.

Инфляция в США не порадовала, составив в мае 5% в годовом выражении. Но этот показатель аналитики объяснили эффектом низкой базы и посчитали это временным явлением. Поэтому публикация данных хоть и внесла волатильность в торги, но потом рынок начал подрастать.

Сегодня внешний фон можно назвать слабо позитивным. После нашего закрытия фондовая Америка выросла. Слабо прибавляют американские фьючерсы сегодня с утра, нефть торгуется выше 72 долларов за баррель. Поэтому ждем роста индекса Мосбиржи с открытием торгов.

Сегодня вновь нужно делать ставку на металлургов. Снижение мировых цен на сталь носило временный характер и было вызвано небольшой фиксацией прибыли спекулянтами на заявлении китайских властей о намерении бороться с ростом цен на сырьевые ресурсы и проведением антимонопольного расследования в отношении китайских сталеваров. Сейчас этот фактор уже отыгран.

После просадки отскочило золото, уйдя в район 1900 долларов за унцию. Сильно растут никель, алюминий и медь.

В целом же восходящий тренд по российскому рынку акций остается в силе, но волатильность торгов в ближайшие дни повысится.

Ждем решения Банка России по ключевой ставке. Считаем, что регулятор поднимет показатель на 0,5 п.п., но нельзя исключить и повышения на 0,75 п.п. Скорее всего, на последующей пресс-конференции глава ЦБ прямо объявит о том, что в ближайшие месяцы денежно-кредитная политика будет лишь ужесточаться.

В этой связи интересны акции банковского сектора, которые выиграют от повышения ставки за счет роста процентной маржи и снижения оттока клиентов.

Рубль в паре с долларом вчера ушел под отметку 72, где остается и по сей час. Не исключено дальнейшее небольшое усиление позиций российской валюты, но в силу рубля мы не верим. Платежный баланс России ухудшается и продолжит это делать в ближайшие месяцы из-за открытия туристического сезона. После встречи Путин-Байден нельзя исключать возобновления политических нападок на Россию. Наконец, сильный рубль не нужен монетарным властям. Поскольку будет сокращать доходную часть бюджета.

Поэтому у консервативных инвесторов есть еще время для наращивания позиций по валютным активам.



