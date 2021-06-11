Европейские фондовые площадки в четверг продемонстрировали неубедительный рост. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,03 %, британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,1%, немецкий DAX потерял 0,06%, а французский CAC снизился на 0,26%.

В четверг было объявлено решение Европейского центрального банка по ставке. Регулятор принял решения сохранить базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%. ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme, оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали участники рынка.

Американский фондовый рынок по итогам четверга также продемонстрировал рост. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 0,78% до 14020,3 пункта, Dow прибавил 0,06%, а S&P500 увеличился на 0,47% и составил 4239,3.

Инфляция в США продолжает набирать обороты. Потребительские цены в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года, ускорившись с 4,2% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали подъем потребительских цен в мае на 4,7%. В четверг доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 1,456%. В среду он составил 1,489%, что является самым низким уровнем более чем за три месяца. Сочетание таких факторов как слабые экономические данные, сообщение Федеральной резервной системы о том, что она не будет быстро сворачивать стимулы для предотвращения инфляции, и сильный спрос на облигации со стороны инвесторов за рубежом оказывают давление на доходность.

Бумаги Bristol-Myers Squibb выросли на 3% после того, как компания сообщила о положительных результатах исследования фазы 3 при лимфоме. Акции GameStop упали на 29%. Ритейлер заявил в среду, что планирует размещение акций после перезагрузки своей команды лидеров.

Уже после закрытия основной торговой сессии акции Vertex Pharmaceuticals упали на 13% после того, как компания объявила о завершении разработки препарата для лечения заболеваний печени VX-864.

В экономическом календаре США опубликуют индекс потребительских настроений Мичиганского университета за июнь, Веоикобритания – динамику ВВП. В пятницу ожидается, что министр финансов США Джанет Йеллен будет председательствовать на заседании Совета по надзору за финансовой стабильностью в режиме видеоконференции. Предположительно в ближайшие несколько торговых сессий будут отличаться пониженной активностью, т.к. инвесторы будут ожидать оглашения решения по ставке ФРС на следующей неделе.