Ждем удержания Brent в зоне 71-73 долларов за баррель
Цены на нефть Brent завершают 3 неделю подряд ростом при поддержке ожиданий восстановления спроса в Европе, США и Китае. Наращивание темпов вакцинации населения должно обеспечить контроль над пандемией. Отчет ОПЕК показал, что организация сохраняет позитивный взгляд на вторую половину этого года, при этом прогноз по росту спроса на весь 2021 г. не поменялся (+5,9 млн барр./день). Сегодня выйдет отчет МЭА, где, как мы полагаем, могут быть повышены оценки по росту спроса, так как в прошлом отчете агентство смотрело на перспективы рынка нефти консервативно. Несмотря на некоторое затухание темпов роста цен на нефть под конец недели, ждем удержания Brent в зоне 71-73 долл./барр.
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