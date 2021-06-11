Акции США закрылись на новом историческом максимуме, причем US Treasuries также выросли, поскольку экономические данные мало повлияли на мнение о том, что ФРС пока будет намерена сохранять мягкую монетарную политику. Все основные индексы выросли на +0.5% и более, а доходность 10-летних US Treasuries упала более чем на —3 бп до трехмесячного минимума ниже 1.46%. USD упал, а GBP и NZD были лидерами среди валют корзины G-10. Золото выросло. Азиатские фьючерсы на акции торгуются в зеленой зоне.

В прошлом месяце инфляция в США выросла больше всего за 13 лет, увеличившись на +5% по сравнению с прошлым годом. Потребительские цены в США в мае выросли на +0.6% по сравнению с апрелем, а базовый индекс потребительских цен вырос на +0.7%, что превысило прогнозы. На рост цен подержанных легковых и грузовых автомобилей пришлось около одной трети роста инфляции, что подтверждает мнение ФРС о том, что ее скачки носят временный характер. Тем не менее, усиление инфляционного давления «не даст ежемесячным приростам цен просто так вернуться к их допандемическим значениям», — написали экономисты Wells Fargo Сара Хаус и Шеннон Сири. Тем временем, состояние рынка труда остается обнадеживающими. Заявки на пособие по безработице в США снижаются шестую неделю подряд, но несколько меньше прогнозируемого — до 376,000, самого низкого уровня с начала пандемии. Количество повторных обращений снизилось на —258,000 до 3.5 миллиона, что превзошло ожидания.

ЕЦБ расширяет программу скупки активов PEPP. ЕЦБ сохранит увеличенный объем покупок облигаций, возобновив свое обещание выкупать долги «значительно более высокими темпами», чем в первые месяцы года. «Пока рано обсуждать сворачивание программы PEPP», — сказала Кристин Лагард. Банк повысил прогноз роста на этот год до 4.6% с 4% и отозвал прогноз на следующий. Он ожидает, что инфляция вырастет до +1.9% после ранних оценок в +1.5%.