В четверг на мировых рынках присутствовали оптимистичные настроения. Индексы развитых рынков (MSCI World: +0,4%) закрылся выше уровня 3000 пунктов, обновив исторический максимум, не хуже рос индекс развивающихся рынков (MSCI EM: +0,4%).

Потребительские цены в США в мае поднялись до 5% г/г, что оказалось немного выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз Reuters: +4,7% г/г). Однако инвесторы по-прежнему рассчитывают на то, что она носит краткосрочный характер, поэтому всплеск инфляции не привел к переоценке инвесторами перспектив изменения стимулирующей денежно-кредитной политики ФРС в преддверие ближайшего заседания регулятора 15-16 июня. Кроме того, эффект более сильного ускорения инфляции был нивелирован неплохой недельной статистикой по рынку труда в США. Так, число первичных заявок на пособия по безработице на предыдущей неделе сократились до 376 тыс., обновив посткризисный минимум и указывая на постепенное улучшение экономики.

Индекс S&P500 вчера прибавил 0,5% и обновил исторические максимумы. Обеспечили повышение рынка высокотехнологические компании, в то время как циклические сектора подпали под давление фиксации прибыли, обеспечив символический «плюс» индекса Dow Jones IA (+0,1%).

По состоянию на утро пятницы конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как близкую к нейтральной. Азиатские индексы преимущественно умеренно растут при поддержке некоторого ослабления доллара, хотя китайский и японский рынки акций под небольшим давлением, как, впрочем, и рынок нефти. Фьючерсы на основные американские и европейские биржевые индексы – в небольшом «плюсе», указывая на склонность участников рынка к сдержанным покупкам. Из факторов, способных поддержать настроения инвесторов в ходе дня, выделим публикацию индекса потребительского доверия Университета Мичигана. Также отмечаем, что сегодня начинается трехдневный «саммит Большой семерки».