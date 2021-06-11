Российский рынок акций в четверг не сумел продолжить устойчивое движение наверх, хотя в моменте у индекса Мосбиржи и получилось переписать исторические максимумы. Долларовый РТС за счет укрепления рубля показал незначительный подъем.

Лучше рынка выглядел сектор черной металлургии, тогда как банки и нефтяники в основном показали снижение. Обороты торгов остаются средними и не дают каких-то сигналов.

Курс USD/RUB в четверг обновил минимумы с июля прошлого года, опустившись к 71,7. Устойчивое укрепление рубля сдерживает рост индекса МосБиржи за счет давления на акции тяжеловесных экспортеров.

Инфляция в США

Индекс потребительских цен в США (CPI) в мае ускорил рост до 5% в годовом выражении с апрельских 4,2%, тогда как аналитики ожидали 4,7%. Базовый CPI, не включающий цены на продукты питания и топливо, вырос на 0,7% в месячном выражении и на 3,8% в годовом, что выше прогнозов аналитиков на уровне 0,4% и 3,4% соответственно. В своей монетарной политике ФРС склонна ориентироваться именно на базовую инфляцию, хотя и использует несколько иной показатель — PCE Price Core. В любом случае их значения находятся гораздо выше 2%-го ориентира ФРС.

Несмотря на превышение прогнозов американский рынок акций лишь в моменте отреагировал снижением и укреплением доллара. Затем акции начали расти. Более того, гособлигации даже выросли. Доходность 10-летних Treasuries снизилась до 1,45%, тогда как в марте–апреле, когда ожидалась чуть более низкая инфляция, она находилась на уровне 1,75%. Рыночный консенсус сводится к тому, что всплеск инфляции является временным. Эффект высокой базы прошлого года помешает дальнейшему росту инфляции в ближайшие месяцы (в формате г/г).

На мой взгляд, в текущей ситуации любой более-менее сильный импульс снижения на фондовом рынке США может спровоцировать резкое переосмысление и бегство из акций. Так что потенциальные просадки в 1–2% по S&P 500 выкупать в сложившейся ситуации достаточно опасно. То есть может сыграть именно эмоциональный фактор смены настроений — массово появятся заголовки в СМИ о том, что ФРС начнет сворачивать стимулы, задумается о более скором повышении процентных ставок. Заседание регулятора в следующую среду становится крайне важным событием.

При этом складывается позитивный фон для драгметаллов. Мягкие комментарии ФРС на фоне разгона инфляции стали бы для них сильным драйвером. Спекулятивная покупка акций золотодобывающих компаний может быть интересной. В частности, можно выделить Полиметалл. На более длинной дистанции могут неплохо себя показать акции Петропавловска.

В это же время складывается идеальная ситуация для предстоящего IPO компании Nordgold.

Заседание Банка России

Нет сомнений в том, что регулятор продолжит процесс по нормализации денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку с текущего уровня 5%. С учетом майской статистики о росте инфляции до 6%, вероятность подъема на 25 п.п. видится крайне низкой. Базовый сценарий: +50 п.п. Некоторые эксперты допускают шаг и в 75 п.п., что в теории нельзя исключать.

Участники рынка в целом готовы к подобным действиям ЦБ. В стоимость облигаций уже заранее был заложен сценарий дальнейшего повышения ключевой ставки в сторону 6%+. Реакция рынка акций может быть нейтральной.

Для рубля пока складывается благоприятная ситуация: геополитическая премия снижается, цены на нефть все еще остаются высокими. При этом ожидается повышение ключевой ставки Банком России, что традиционно позитивно для национальной валюты.

Даже с учетом того, что ключевая ставка после сегодняшнего решения ЦБ останется чуть ниже уровня инфляции, рубль в момент предполагает существенную премию по доходности с точки зрения реальных процентных ставок к другим ключевым валютам, включая доллар.

В ближайшее время амплитуда колебаний нашего рынка может вырасти. Это может произойти не столько из-за заседания Банка России, а на фоне увеличения волатильности из-за решений ФРС, а также встречи Путина и Байдена 16 июня. Локальная перегретость и нахождение рынка около исторических максимумов делает его чувствительным к негативным новостям.

Впрочем, по индексу МосБиржи пока не ожидается слома восходящего тренда. Для этого нужно опускаться ниже 3600–3620 п., что при прочих равных пока не ожидается. Наверху в качестве ближайшего ориентира по-прежнему выделяем район 3875–3895 п.

Для снижения рисков по портфелю акций на ближайшие дни можно рассмотреть хеджирование за счет открытия коротких позиций по фьючерсу на РТС.

В фокусе

∙ Транснефть-ап (+7,5%). Корпоративных новостей, которые бы оправдали рост капитализации сразу на 7% не обнаружено. Было лишь сообщение, что компания получит от Каспийского трубопроводного консорциум (КТК) дивиденды в сумме около 11,7 млрд руб. Возможно, свою роль сыграло закрытие крупных коротких позиций.

∙ АЛРОСА (+3,8%). Ожидания торможения акций на фоне сильной перекупленности не оправдались. Акции компании продолжают переписывать рекордные отметки. Вчерашний отчет о продажах алмазов в мае оказался сильным, но его недостаточно для сохранения таких темпов роста в дальнейшем. За последние 10 сессий, 9 из которых завершались ростом, акции АЛРОСА уже выросли на 18,8% и сейчас выглядят сильно перегретыми.

∙ Белуга (+3,4%). Акции начали разворачиваться после падения еще в среду. Дно было найдено ровно около уровня SPO — 2800 руб. Вчерашний отскок выглядит оправданным. Допускаю, что с течением времени интерес к акциям может снизиться, как и обороты торгов, но в целом амбициозная стратегия менеджмента по развитию бизнеса компании до 2024 г. располагает к постепенной положительной переоценке акций. Долгосрочный взгляд умеренно положительный.

∙ ММК (+2,7%), Северсталь (+2,2%), НЛМК (+0,9%). Черная металлургия вновь пользуется спросом. Вчерашнему росту не помешало даже укрепление рубля. Во II полугодии ситуация на рынке стали может немного ухудшиться, однако цены останутся относительно высокими, не располагая к по-настоящему сильному падению акций сектора. Дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев в отрасли ожидается одной из самых высоких на российском рынке.

∙ ПИК (-2,4%). Снижение акций можно списать на банальную техническую коррекцию. Акции девелопера с начала года поднимались на 90%. Отмечается сильная перекупленность, так что откат выглядит обоснованным. Ближайшие цели волны падения могут быть в диапазоне 1000–1040 руб. Даже с учетом фактора продления программы льготной ипотеки акции сложно назвать дешевыми и недооцененными по текущим уровням. При этом в целом взгляд на перспективы бизнеса естественно положительный в условиях высокого спроса на недвижимость, роста операционных показателей, а также общей консолидации сектора, от которой выигрывают крупнейшие игроки.

∙ Новатэк (-3,2%). Вчерашнее снижение можно списать именно на откат на фоне перегретости бумаг. В последние сессии акции прибавили более 10%. Снижение вряд ли будет продолжительным, учитывая все еще благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке газа. Вся зона 1460–1560 выступает диапазоном торможения. Коридор очень широкий, но какие-то более конкретные ориентиры для остановки коррекции достаточно сложно выделить.

∙ Сегодня последний день перед дивидендной отсечкой в акциях Роснефти и МРСК ЦП. В понедельник они откроются с гэпом вниз. На следующей неделе реестры закроются у Камаза, ММК, Qiwi, Юнипро.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,05%, нефть Brent в минусе на 0,5% и находится около уровня $72,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.



