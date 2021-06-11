Нефтяные котировки в четверг демонстрировали волатильную сессию, по итогам которой были переписаны двухлетние максимумы. Фьючерсы на Brent закрыли торги на отметке $72,5 за баррель несмотря на слабую отраслевую статистику от EIA, опубликованную днем ранее. Информационный фон уже не такой оптимистичный и перед выходными активных покупок не ожидается.

Кратковременный всплеск распродаж внутри дня был спровоцирован сообщениями о том, что США сняли санкции с Ирана. После новости котировки Brent опускались ниже 71 за баррель, но в течении часа почти все снижение было отыграно.

Позже стало известно, что санкции сняты только с трех бывших иранских чиновников и двух компаний, ранее участвовавших в торговле иранской нефтехимической продукцией. Американский представитель заявил, что это решение было принято в рамках рутинной деятельности и не связано с ходом переговоров по восстановлению ядерной сделки.

Определенности по снятию санкций с иранского нефтегазового экспорта пока еще нет. Между тем, на этой неделе представитель иранской промышленности заявил, что страна готова увеличить добычу почти на 1 млн б/с в течение месяца после снятия санкций США. Целевой уровень иранской добычи около 3,38 млн б/с. Такой быстрый рост производства может оказать давление на рыночный баланс и замедлить сокращение мировых запасов топлива.

Союз нефтедобытчиков ОПЕК в четверг опубликовал очередной ежемесячный отчет по рынку нефти. Прогноз по росту спроса остается неизменным на уровне 5,95 млн б/с третий месяц подряд. При этом данные за I полугодие были понижены из-за более медленного восстановления в США и странах ОЭСР, а также всплеска эпидемии в Индии и Бразилии.

Оценка роста добычи в странах «не ОПЕК» в 2021 была повышена на 0,1 млн б/с до 0,8 млн б/с. Процент исполнения сделки ОПЕК+ странами ОПЕК в мае составил 125%.

Сегодня в фокусе внимания может быть прогноз МЭА. В предыдущем отчете специалисты агентства прогнозировали рост спроса на 5,4 млн б/с в 2021 г.



