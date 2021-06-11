10 июня правительственная комиссия по электроэнергетике утвердила долгосрочную программу развития Россетей до 2030 года. Программа предполагает, что компания существенно нарастит инвестиционные расходы на финансирование строительства сетей для БАМа и Транссиба (с 271 млрд руб. в 2020 году до 355 млрд руб. в 2021 году, пика в 386 млрд руб. они достигнут в 2023 году, после чего будут сохраняться на высоком уровне). Программа предусматривает два сценария (отрицательный и базовый), согласно которым выручка группы в 2030 году составит 1.43-1.69 трлн руб. (+43-68% против 2020); чистая прибыль — 7-224 млрд руб. (-89%- +266% против 2020), чистый долг/EBITDA прогнозируется на уровне 1.3-4.3x в 2030 в зависимости от рассматриваемого сценария. Что касается дивидендов Россетей, пессимистичный сценарий предполагает 26-33 млрд руб., базовый — 99 млрд руб., разница может быть связана в основном с МРСК, тогда как вклад ФСК в дивиденды в обоих сценариях ожидается на уровне 18.5-23 млрд руб.

Также программа предусматривает, что доля Россетей в дочерних компаниях к 2030 году останется неизменной, поэтому консолидации не предвидится. В целом программа предполагает рост нетарифной выручки и потенциальный пересмотр дивидендной политики.

Документ закрепляет текущую структуру Россетей и предполагает существенный рост инвестиций, а также более высокую долговую нагрузку в ближайшие годы, что означает, что значительное изменение инвестиционного кейса группы откладывается еще на десятилетие.

Среди позитивных моментов, однако, мы отмечаем рост дивидендов ФСК в обоих сценариях (доходность 6.6-8.1%).