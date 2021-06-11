Пересмотр инвестиционного кейса "Россетей" откладывается на десятилетие
10 июня правительственная комиссия по электроэнергетике утвердила долгосрочную программу развития Россетей до 2030 года. Программа предполагает, что компания существенно нарастит инвестиционные расходы на финансирование строительства сетей для БАМа и Транссиба (с 271 млрд руб. в 2020 году до 355 млрд руб. в 2021 году, пика в 386 млрд руб. они достигнут в 2023 году, после чего будут сохраняться на высоком уровне). Программа предусматривает два сценария (отрицательный и базовый), согласно которым выручка группы в 2030 году составит 1.43-1.69 трлн руб. (+43-68% против 2020); чистая прибыль — 7-224 млрд руб. (-89%- +266% против 2020), чистый долг/EBITDA прогнозируется на уровне 1.3-4.3x в 2030 в зависимости от рассматриваемого сценария. Что касается дивидендов Россетей, пессимистичный сценарий предполагает 26-33 млрд руб., базовый — 99 млрд руб., разница может быть связана в основном с МРСК, тогда как вклад ФСК в дивиденды в обоих сценариях ожидается на уровне 18.5-23 млрд руб.
Также программа предусматривает, что доля Россетей в дочерних компаниях к 2030 году останется неизменной, поэтому консолидации не предвидится. В целом программа предполагает рост нетарифной выручки и потенциальный пересмотр дивидендной политики.
Документ закрепляет текущую структуру Россетей и предполагает существенный рост инвестиций, а также более высокую долговую нагрузку в ближайшие годы, что означает, что значительное изменение инвестиционного кейса группы откладывается еще на десятилетие.
Среди позитивных моментов, однако, мы отмечаем рост дивидендов ФСК в обоих сценариях (доходность 6.6-8.1%).
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