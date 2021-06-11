По информации The Bell, Яндекс ведет переговоры о приобретении розничной сети Азбука Вкуса. Представители компаний от комментариев отказались. Ранее компании заключили стратегическое партнерство, которое дает Яндекс.Лавка эксклюзивные права на экспресс-доставку из Азбуки Вкуса. Примечательно, что две недели назад Даниил Шулейко, глава бизнес-группы "e-commerce и ridetech" Яндекса, заявил, что планирует построить бизнес, который войдет в тройку ведущих игроков розничного рынка (включая как онлайн, так и офлайн-сегменты).

Если сделка состоится, она станет важным и логичным шагом для Яндекса на пути развития продовольственного бизнеса онлайн и поможет компании укрепить свою экспертизу в отрасли, а также расширить логистические мощности в Московском регионе и в Санкт-Петербурге.

Мы отмечаем, что Азбука Вкуса специализируется на премиальной нишевой продукции, которая достаточно далека от масс-маркета. В 2020, компания отчиталась о EBITDA в 3.3 млрд руб. и чистом долге в 10.9 млрд руб. В данный момент мультипликатор EV/EBITDA российских ритейлеров составляет около 5x-6x.