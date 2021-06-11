Рубль демонстрирует один из лучших результатов среди валют ЕМ
В четверг рубль укрепился до 71,8 за доллар (+0,7%) и 87,3 за евро (+0,9%). Сначала недели рубль подорожал к доллару уже на 1,4%, показывая один из лучших результатов среди валют развивающихся стран (второе место после турецкой лиры). Вчера рубль получил поддержку от новой порции роста котировок Brent на 0,4% до 72,5 долл за баррель. Также позитивно на рубле сказываются ожидания повышения ставки ЦБР при сохранении мягкой монетарной политик ФРС и ЕЦБ. Несмотря высокий уровень инфляции в США за май (5% г/г), инвесторы все более склоняются к мнению ФРС о временных факторах роста цен. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера продолжила снижаться и достигла 1,43% (-6 б.п.), минимум с марта этого года. Такая динамика UST отражает мнение, что ФРС 15 – 16 июня сохранит действующие стимулы также, как и ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания.
С учетом складывающегося внешнего фона сегодня ждем, что рубль будет торговаться ближе к нижней границе диапазона 71,0 – 73,0 за доллар.
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