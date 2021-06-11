В мае бюджет сведен с символическим дефицитом. По данным Министерства финансов РФ, в мае 2021 г. дефицит федерального бюджета составил 18 млрд руб. Вместе с тем оценка баланса бюджета за апрель была повышена до плюс 43 млрд руб. по сравнению с минус 82 млрд руб., о которых сообщалось ранее. Таким образом, по итогам первых пяти месяцев года профицит бюджета составил 312 млрд руб. (или 0,7% ВВП). По состоянию на 1 июня 2021 г. объем Фонда национального благосостояния был равен 13,94 трлн руб. против 13,55 трлн руб. на 1 января 2021 г. В мае средства ФНБ для финансирования дефицита бюджета не использовались.

Расходы на национальную экономику растут опережающими темпами. Доходы федерального бюджета в мае составили 1,83 трлн руб., а расходы – 1,85 трлн руб. Таким образом, в прошлом месяце федеральный бюджет исполнен по доходам на 9,8% от годового плана, а по расходам – на 8,6%. Доля нефтегазовых доходов бюджета в мае уменьшилась до 33,7% с 40,8% в апреле, а доля ненефтегазовых – увеличилась до 66,3% с 59,2%. В январе–мае расходы федерального бюджета на национальную экономику выросли на 61,4%, на обслуживание государственного долга – на 36,2%, на образование – на 14,4%, на общегосударственные вопросы – на 12,6%. Расходы на здравоохранение сократились на 14,2% относительно уровня годичной давности, а на межбюджетные трансферты – на 40,1%.

Ожидаем профицита бюджета в размере 1,1% ВВП в текущем году. В прошлом месяце доходы федерального бюджета взлетели на 106,2% по сравнению с маем 2020 г., в то время как расходы выросли на 19,8%. При этом нефтегазовые доходы бюджета увеличились на 188,3% относительно уровня годичной давности (в результате повышения рублевых цен на нефть на 113,5% год к году и ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+), а ненефтегазовые – выросли на 80,1% (благодаря динамичному росту поступлений от НДС на ввозимые товары, налога на прибыль, акцизов, а также ввозных таможенных пошлин). При этом в мае текущего года прочие доходы бюджета взлетели на 462%. В значительной степени рост ненефтегазовых доходов был обусловлен так называемым эффектом низкой базы прошлого года, когда экономика нашей страны резко просела в результате роста заболеваемости коронавирусом и связанных с этим санитарных ограничений. В то же время расходы на национальные проекты в январе– мае составили 751 млрд руб. (31,7% от годового плана) по сравнению с 631 млрд руб. (27,2% от запланированной на год суммы) по итогам первых четырех месяцев года. Таким образом, снижение темпов финансирования национальных проектов стало одной из причин, сдержавших рост расходов в прошлом месяце. Недавно мы пересмотрели среднесрочный макропрогноз и теперь ожидаем, что в текущем году темпы роста российского ВВП достигнут 4,2%, а средняя цена нефти Brent вырастет до 4 720 руб./барр. (по сравнению с 3 130 руб./барр. в 2020 г.). В этих условиях, согласно нашим расчетам, доходы федерального бюджета будут равны 22,89 трлн руб., а профицит – при условии сохранения текущих планов правительства по расходам – 1,37 трлн руб., или 1,1% ВВП. В следующие несколько лет бюджет также будет оставаться профицитным благодаря относительно высоким ценам на энергоносители и сохранению умеренных темпов роста российской экономики.