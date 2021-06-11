Мы прогнозируем рентабельность по OIBDA на уровне 32,9%. Во вторник, 15 июня, АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) должна опубликовать финансовые результаты за 1 кв. 2021 г. по МСФО. Мы ожидаем, что консолидированная выручка Системы вырастет на 8% (здесь и далее – год к году) до 171 млрд руб. (2,3 млрд долл.), а OIBDA – на 5% до 56,3 млрд руб. (756 млн долл.) при рентабельности по OIBDA 32,9% (сокращение на 1,0 п.п.). По нашим прогнозам, чистый убыток составит 2,0 млрд руб. (27 млн долл.).

Ожидаем хороших результатов в медицинском сегменте. Мы ждем, что МЕДСИ продолжит показывать хорошие результаты, и прогнозируем для этого подразделения выручку в размере 7,2 млрд руб. (96 млн долл.) и OIBDA 1,4 млрд руб. (30 млн долл.). В сегменте электроэнергетики («БЭСК») выручка, по нашим прогнозам, окажется на уровне 5,1 млрд руб. (68 млн долл.), а OIBDA – 893 млн руб. (12 млн долл.). В сегменте «Бизнес-Недвижимость» мы ожидаем выручку на уровне 1,0 млрд руб. (18 млн долл.), а OIBDA в размере 323 млн руб. (4 млн долл.).Выручка гостиничного направления, по нашему прогнозу, составит 557 млн руб. (7 млн долл.) при убытке на уровне OIBDA 232 млн руб. (3 млн долл.).