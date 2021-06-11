Сектор российских еврооблигаций: инфляция за май в США достигла рекордно высоких значений за 13 лет

В четверг российская долларовая кривая осталась неизменной (в то же время на других ЕМ также все спокойно, кроме Турции, чья доходность по госбондам продолжила снижение на 5). Доходности американских 10-летних казначейских облигаций продолжила снижение еще на 2 bps, до очередного месячного рекорда в 1,487%.

Важной новостью стал выход данных по инфляции в США за май. Так, показатель вырос на 0,80% (м/м) до 4,99% (г/г), что стало пиковым значением с 2008 года. Однако, несмотря на это, доходность по казначейским облигациям США продолжила медленное снижение, вероятно, из-за веры инвесторов в слова ФРС о краткосрочности эффекта от роста инфляции. Сейчас в фокусе внимания будут комментарии представителей ФРС по этому поводу.

Что касается евробондов, то ценовое давление ощущалось в линейке Московского кредитного банка, в то же время еврооблигации «Газпрома» подросли, возможно на фоне запуска Амурского ГПЗ президентом В. Путиным по телемосту.

Сектор ОФЗ: российские ОФЗ подрастают после аукциона Минфина

В четверг рублевые государственные облигации подросли в цене после нескольких дней снижения. Так классические ОФЗ с фиксированным купоном выросли на 17 bps, а линкеры – на 4 bps.

Напомним, что в среду состоялись успешные аукционы Минфина, на которых спрос превысил предложение как в фиксированных ОФЗ, так и в линкерах, которые были проданы на сумму в 61 млрд руб. и 20,9 млрд руб. соответственно.

В фокусе инвесторов остается сегодняшнее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, большинство аналитиков теперь ожидает ее повышения сразу на 0,5 п. п.



