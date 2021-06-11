Основные индексы США накануне закрылись в плюсе несмотря на более высокую инфляцию в мае (5% по сравнению с ожиданиями рынка в 4,7%). Доходность 10-летних гособлигаций США вернулась ниже 1,5% после первоначального скачка до 1,52% на опубликованной статистике. Это показывает веру рынка во временный эффект высокой инфляции, на котором настаивает ФРС. Соответственно, на рынке, похоже, перестали бояться более раннего поднятия ставки.

Boeing находится в финальной стадии переговоров с авиалинией United Airlines о поставках 100-150 самолётов 737Max, согласно сообщению агентства Bloomberg. Акции Boeing отреагировали ростом на 1,2%.

По нашим оценкам, это позитивная новость для Boeing. Необходимость модернизировать флот обуславливает возвращение спроса на узкофюзеляжную модель самолёта 737Max с непростой судьбой. Авиалинии стараются снизить операционные издержки на фоне сохраняющегося негативного эффекта от эпидемии на загрузку самолётов. Замена старых на 737Max снизит потребление топлива, что критично с учётом роста цен на нефть. При этом акции Boeing уже выглядят справедливо оцененными. Наша рекомендация Overvalued сохраняется.

Intel сделал предложение о покупке независимого дизайнера чипов SiFive за $2 млрд, согласно сообщению агентства Bloomberg. Акции заметно не отреагировали. Рост во время торговой сессии в четверг составил 0,7%.

По нашим оценкам, это умеренно позитивная новость. На наш взгляд, активность M&A для Intel – это важная часть стратегии, помимо строительства новых заводов и использование заводов третьих сторон, для успешной конкуренции на рынке процессоров. Конкуренты в лице NVIDIA и AMD активны в приобретениях в последнее время, так как долю на рынке легче завоевать в качестве поставщика платформенных решений для клиентов. В данном случае SiFive выглядит аналогом ARM, которую пытается поглотить NVIDIA, но в гораздо меньших масштабах.



