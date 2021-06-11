Фондовый рынок США обновил рекордный максимум в четверг, 10 июня, а доходность казначейских облигаций упала до самого низкого уровня с марта после публикации данных по потребительской инфляции в США, которые показали, что в мае индекс потребительских цен вырос заметно выше прогнозных оценок.

Индекс S&P 500 вырос на 0,47% в четверг (+12,9% с начала года) до 4239,18 п. Это самое высокое закрытие индекса широкого рынка в истории. При этом в ходе сессии был сформирован экстремум 4249,74 п. — это новый максимальный исторический пик. Предыдущие рекордные значения были сформированы чуть более месяца назад, а именно 7 мая (4232,60 п по закрытию и 4238,04 п. по максимуму), но теперь они ушли в прошлое.

Первоначально рисковые активы были под давлением после публикации данных по инфляции. Индекс потребительских цен в последнем месяце весны вырос на 0,6% м/м и 5% г/г, превысив прогнозные оценки (+0,5% м/м и +4,7% г/г). В итоге потребительская инфляция в мае росла самым быстрым темпом с августа 2008 года.

Однако потом акции возобновили рост, так как инвесторы более детально ознакомились со статистикой. Отчет отразил заметный рост цен на подержанные авто, предметы домашнего обихода, авиабилеты, одежду. Это согласуется с представлением ФРС об инфляции: Центробанк считает инфляционный всплеск временным явлением. Действительно, если объем новых авто на рынке ограничен из-за дефицита чипов, то растут цены на вторичном рынке, а также растет цена аренды авто. Устранение узкого места с поставками процессоров автоматически устранит фактор ценового давления в виде роста стоимости подержанных машин

Далее, люди, которые долго сидели дома, теперь желают приодеться и путешествовать. Однако это тоже, очевидно, временные факторы повышения инфляции.

Повышение инфляции, как известно, является ключевым негативным фактором для долгового рынка. Однако котировки облигаций Казначейства США росли в четверг после инфляционной статистики. В результате доходность 10-летних облигаций впервые с сентября 2020 года закрылась ниже 100-дневной скользящей средней линии и упала до новых минимумов с 3 марта 2021 года.



