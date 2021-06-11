Стратеги пересмотрели ценовую траекторию Brent в 2022 году
Стратеги SG CIB пересмотрели прогнозы относительно барреля Brent, понизив траекторию 2022 года с $65/барр до $60/барр. Они позитивно оценивают усилия стран ОПЕК+ в рамках текущего сырьевого цикла, предполагая сохранение тактики ежемесячных консультаций и реагирования на динамику запасов. В моменте они видят минимальные риски для появления «несанкционированного» предложения, включая потенциальное возвращение Ирана на рынок (восстановление добычи может занять порядка 9 месяцев), а также для наращивания добычи сланцевой нефти в США. Однако по мере приближения 2022 года баланс сил может измениться, в первую очередь, из-за снижения стимулов сохранения квот ОПЕК+ после апреля 2022 года (истекает период договоренностей). К этому моменту также должны выровняться запасы между регионами – избыток остается в США, в Европе – без избытка, тогда как в Китае наблюдается дефицит. В результате возвращения запасов к норме форма фьючерсной кривой Brent должна стать более пологой за счет сокращения премии в краткосрочных контрактах.
Для рубля и локальных активов снижение прогноза на $5/барр не создает дополнительных угроз. На горизонте следующего года мы по-прежнему видим разворот тренда укрепления рубля и возврат USD/RUB к 73.0-74.0 на фоне потенциального роста доходностей валютных инструментов (в первую очередь, потенциального роста доходности UST’10 выше 2.0% в 2022 году).
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