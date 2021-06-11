В ожидании выхода данных по инфляции в США мировые рынки двигались в боковом тренде. Скорректированный на сезонность месячный ИПЦ в мае составил 0,6%, на 0,1 пп превысив консенсус-прогноз Bloomberg и снизившись по сравнению с 0,8% м/м в апреле. Как и в предыдущие месяцы, заметно повысились цены на подержанные легковые автомобили (+7,3% м/м). В мае на долю данного сегмента, динамика цен в котором сейчас определяется исключительно уровнем предложения, пришлась треть общего прироста цен. Базовая инфляция с исключением сезонности снизилась с 0,9% м/м в апреле до 0,7% м/м в мае, превысив консенсус-прогноз Bloomberg на 0,2 пп. Замедление инфляции затронуло большинство ее компонентов. В целом представленная оценка ИПЦ согласуется с мнением Федрезерва о том, что рост инфляции является временным и по большей части обусловлен факторами предложения.

Тем временем ЕЦБ подтвердил приверженность стимулирующей монетарной политике. В ходе вчерашней пресс-конференции руководство ЕЦБ представило обновленный прогноз на текущий год по росту экономики (4,6% г/г) и инфляции (1,9% г/г), оценка которых была повышена на 0,6 пп и 0,4 пп соответственно. Несмотря на это, регулятор намерен продолжать покупать активы в существенно более высоких объемах (примерно 19 млрд евро в неделю на данный момент), чем в первые месяцы 2021 г. (около 14 млрд евро в неделю), чтобы не допустить повышения стоимости заимствований, которое может подорвать зарождающееся восстановление экономики региона.

Глобальные рынки акций позитивно отреагировали на замедление инфляции в США. Индекс S&P 500 открылся примерно на 0,7% выше уровня закрытия среды, а по итогам дня повысился на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США сразу после выхода инфляционной статистики резко выросла, что, вероятно, было связано с эффектом алгоритмической торговли, однако затем развернулась вниз и по итогам сессии снизилась на 6 бп к уровню среды, составив 1,43%. Цена нефти Brent на протяжении дня стабильно росла, вплотную приблизившись к новому 2-летнему максимуму на отметке 72,9 долл./барр. ОПЕК вчера немного повысила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2021 г. (с 96,5 млн барр./сут. до 96,6 млн барр./сут.), продемонстрировав уверенность в сохранении нынешних темпов восстановления экономики. Аналогичным образом – с 63,6 млн барр./сут. до 63,7 млн барр./сут. – был повышен прогноз добычи жидких углеводородов странами, не входящими в ОПЕК. На наш взгляд, тот факт, что оценки спроса и предложения были повышены на одинаковую небольшую величину, увеличивает вероятность того, что, несмотря на быстрый рост нефтяных цен, ОПЕК не станет менять свои планы и продолжит увеличивать добычу постепенно. Между тем в преддверии очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе Белый дом объявил о решении снять санкции с ряда иранских официальных и юридических лиц. Нефть Brent отреагировала резким падением (примерно на 2,0%), но быстро развернулась вверх и в итоге закрылась на отметке 72,5 долл./барр. (+0,4%).

До выхода данных по инфляции в США рубль торговался в узком диапазоне 72,10–72,25 за доллар. Улучшение аппетита к риску подтолкнуло курс USDRUB вниз, до 71,9, а закрытие произошло на отметке 71,8. Таким образом, за день рубль укрепился на 0,7%. Торговая активность заметно выросла: оборот в секции USDRUB_TOM на МосБирже составил 2,8 млрд долл. По итогам дня рубль вошел в тройку лидеров среди валют EM вместе с турецкой лирой (+1,9%) и южноафриканским рандом (+0,9%). Бразильский реал и мексиканское песо укрепились на 0,1% и 0,2% соответственно, индийская рупия подешевела на 0,1%. В остальных валютах EM движения были еще меньше.

Центральное событие сегодняшнего дня – заседание Совета директоров Банка России. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают повышения ключевой ставки на 50 бп. Рынки ставок закладывают такой же сценарий. В связи с этим основной интерес, на наш взгляд, будут представлять возможные сигналы регулятора в пресс-релизе и в ходе пресс-конференции председателя ЦБ относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.