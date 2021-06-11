Евро встретил поддержку вопреки риторике ЕЦБ
Несмотря на повышение прогнозов по инфляции и росту на 2021-2022 гг, а также расхождение мнений (довольно редкое для европейского регулятора явление) насчет применения антикризисных мер, ЕЦБ сохранил параметры программы выкупа активов неизменными. Более того, регулятор решил продолжить более активные покупки, вероятно, в целях в поддержки долгового рынка по мере создания общего антикризисного фонда (NGEU). Тем не менее, евро «дал слабину» лишь в первые минуты после публикации пресс-релиза, в последующем отдал инициативу слабеющему доллару – в итоге евро-доллар вернулся в диапазон 1.2170-1.2200.
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