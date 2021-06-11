Результаты Русской Аквакультуры за прошлый год совпали с нашими ожиданиями. В частности, это касается инвестиций в производство и роста объема биомассы в воде. С учетом вышедших цифр мы обновили наши прогнозы, но при этом подтверждаем базовые предпосылки. В период 2020-2025 гг. объем реализации компании, по нашим расчетам, увеличится в 2,3 раза, а выручка в 2,6 раз за счет планомерного развития бизнеса. Уже в текущем году объем реализации может достигнуть 27 тыс. т (ПСГ), что приведет к росту выручки на 64% г/г, а скор. EBITDA на 46% г/г.

Общая сумма выплаченных дивидендов за 2021 г., как мы ожидаем, составит 1,5 млрд руб., а доходность при текущей цене 5,4%. Русская Аквакультура остается одним из самых эффективных производителей аквакультурного лосося в мире из расчета EBIT на кг, но при этом по-прежнему отстает от прочих игроков по мультипликаторам. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию после ревизии и подтверждаем рекомендацию «Покупать» для ее акций. Целевая цена повышена на 4% до 392 руб. за бумагу.