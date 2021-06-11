Российский рынок акций растет в пятницу, 11 июня, отыгрывая в целом позитивный внешний фон. Так, на азиатских и европейских фондовых площадках сегодня преобладают позитивные настроения. Кроме того, цены на нефть, которые утром торговались в минусе зоне, к середине дня вышли в плюс. В ближайшие часы участники рынка будут ждать решения Центробанка РФ по ключевой ставке, при этом весьма вероятно, что к концу дня мы увидим определенную фиксацию прибыли перед продолжительными выходными в стране.

Торги на американских фондовых площадках накануне завершились повышением основных индексов на 0,1-0,8%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет еще порядка 0,1%. Доходность 10-летних «трежериз» повышается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,44%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии увеличился на 0,43%, до 3844,1 пункта. Индекс РТС вырос на 0,81%, до 1690,9 пункта.

Главным событием для российских инвесторов сегодня является заседание Банка России, по итогам которого ключевая ставка, как ожидается, будет повышена на 0,5 п.п., до 5,5% годовых. Кроме того, сегодня в Великобритании начинается трехдневный саммит глав государств G7. Из запланированных к публикации макроданных выделим предварительную июньскую оценку индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета, а также еженедельную статистику по буровым установкам от Baker Hughes.

Среди лидеров роста к середине дня оказались расписки TCS Group (+4%), а также акции «Мечела» (+2,9%), «Транснефти» (+2,8%), «Распадской» (+1,5%), «Группы ПИК» (+1,3%), НМТП (+0,9%). Негативную динамику демонстрировали бумаги ММК (−1,4%), «АЛРОСы» (−1,1%), «Роснефти» (−1%), ФСК ЕЭС (−0,5%), «Полиметалла» (−0,4%).