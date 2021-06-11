В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+4,38%) и привилегированные акции Мечела (+2,95%). Котировки НЛМК прибавили 2%, а расписки РусАгро подорожали на 1,99%. В лидерах снижения находились привилегированные акции Транснефти (-2,07%), корректирующиеся после взлета предыдущих дней, и бумаги Роснефти (-0,83%), которые в пятницу последний день торгуются с дивидендами за 2020 год.

Расписки TCS Group восстанавливались от локальных минимумов, а с фундаментальной точки зрения получили поддержку от сообщений об изучении выхода на иностранные рынки.

Акционеры НЛМК в пятницу одобрили выплату дивидендов за 1-й квартал текущего года в размере 7,71 руб на акцию с закрытием реестра 23 июня.

С технической точки расписки РусАгро пытаются вернуться к повышению после просадки накануне и расположены у максимумов с мая 2016 года. Краткосрочно бумаги выглядят перекупленными, в связи с чем в ближайшие дни не исключен разворот вниз и стремление в район 946-961 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Тем не менее выше поддержки 975 руб сила восходящего тренда может толкать котировки выше с перспективой обновления предыдущего максимума 1005,8 руб со следующими сопротивлениями у 1010 руб, 1065 руб и 1100 руб. Среднесрочно стоит сохранять “лонги” выше 946 руб.



