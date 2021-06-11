В начале утренних торгов рубль находился под давлением умеренной просадки нефти, но вскоре она вышла в плюс и продолжила расти. На этом фоне российская валюта устремилась вверх, вновь переписав десятимесячный максимум к доллару и трехмесячный — к евро.

В начале дня внешний фон был умеренно негативным, но утром стал улучшаться. Поддержку рисковым активам оказывают относительно низкие доходности гособлигаций США. Вчера показатель существенно просел к трехмесячному минимуму после кратковременного роста, вызванного публикацией максимальной с 2008 г. инфляции в США. Этот негатив был смягчен менее заметным, чем ожидалось, сокращением количества обращений за пособием по безработице, отразившим относительную слабость американского рынка труда. В результате уменьшились опасения жесткой реакции ФРС на инфляцию на ближайшем заседании 16 июня, так как ранее регулятор не раз заявлял, что считает всплеск инфляции временным, а максимальную занятость населения — приоритетной целью монетарных стимулов.

Развивающиеся валюты поначалу активно повышались, чему способствовала нисходящая динамика доллара. Но на старте европейской сессии он перешел к быстрому росту, вызвав просадку сектора, некоторые представители опустились в небольшой минус.

Российский долговой рынок ускоряет восстановление. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует активный рост. Высокие доходности ОФЗ начали привлекать инвесторов, ожидающих скорую стабилизацию инфляции и паузу в ужесточении монетарной политики Банка России.

Повышение ЦБ РФ ключевой ставки на 0,5 процентного пункта было вполне ожидаемым, вызвав ускорение роста рубля с обновлением многомесячных вершин. Комментируя решение, регулятор отметил, что повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ужесточение монетарной политики является фундаментальным фактором укрепления любой валюты на среднесрочном горизонте. Тем не менее рубль вслед за кратковременным восходящим импульсом просел в рамках коррекции, в основном на фиксации позиций по факту ожидаемого события, а также из-за ухудшения внешнего фона, в первую очередь активного роста доллар к основным валютам.

Кроме того, воздействие может оказывать фактор пятницы: с учетом относительно низких котировок доллара и евро к рублю многие инвесторы могут восстановить или нарастить позицию в инвалюте перед выходными, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни. Если этого не произойдет, в понедельник рубль может продолжить расти даже на нейтральном внешнем фоне.

Нефть пытается преодолеть техническое препятствие

В начале дня нефтяные цены снижались, но затем перешли к устойчивому росту. Котировки Brent в четвертый раз за последние несколько сессий приближались к уроню $73, выступающему сильным сопротивлением, WTI вновь переписали трехлетние вершины. К текущему моменту нефть умеренно просела, сейчас Brent торгуется в небольшом плюсе вблизи уровня $72,5.

Восходящей динамике нефтяных цен способствовало улучшение ситуации на мировых рынках. Однако многомесячные докризисные максимумы препятствуют ускорению роста в отсутствие новых драйверов. Кроме того, сдерживающим фактором выступает стремительный подъем доллара.

Доллар устремился вверх

В начале дня американская валюта находилась под умеренным давлением, но утром перешла к активному росту. В результате индекс доллара (DXY) обновил недельный максимум, прибавляя сейчас 0,3% вблизи отметки 90,3 п.

Повлиять на все рынки сегодня способны данные по индексу потребительского доверия в США и его инфляционной компоненте (17:00 МСК). Превышение показателями ожиданий может оказать давление на рисковые активы из-за опасений более высоких темпов инфляции и перегрева экономики, что заставят ФРС ужесточить риторику. На этом фоне доллар способен ускорить рост.

Европейская валюта поначалу неплохо укреплялась, однако утром стала сдавать позиции, ускорив снижение в начале основной российской сессии. Пара EUR/USD переписала недельный минимум, теряя сейчас 0,3% около значения 1,214.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает снижаться, периодически обновляя десятимесячный минимум. Пока не будет пробита верхняя граница краткосрочного нисходящего канала, вероятно сохранение текущей тенденции с первой целью в районе поддержки 70,5 руб.



