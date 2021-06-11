Банк России предупреждает о дальнейшем повышении ставки
Главным событием дня стало заседание совета директоров ЦБ РФ, в рамках которого было принято решение о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 5,5%. Рубль сохранил свои утренние достижения и даже продолжил укрепляться, пробив отметку 87,0 за евро. Логика данной динамики кроется в повышении доходности рубля.
- К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5215 рублей.
- Ставки MosPrime выросли до 5,36% на день, 5,45% на неделю и 5,72% на месяц.
- В комментарии Банка России отмечается, что российская и мировая экономики восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. «Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Таким образом, регулятор намекает на продолжение цикла ужесточения денежной политики.
- Прогнозы ЦБ РФ немного изменились. Нормализация инфляции на уровне 4,0% ожидается уже во II половине 2022 года, а не в середине. К 7 июня, по оценке ЦБ РФ, инфляция в годовом выражении достигла уже 6,15%.
- В комментариях также отмечается факт максимальных за последние годы темпов роста кредитования и инфляционных ожиданий населения. Решение повысить ставку частично продиктовано необходимостью повышения привлекательности банковских депозитов и балансировки кредитования. Потребительская активность вернулась на уровень до пандемии, а производство уже превысило докризисные показатели. Таким образом, в комментарии говорится о том, что экономика уже не нуждается в дополнительных стимулах, а вот инфляция становится главной заботой регулятора. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос ставки, состоится 23 июля.
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