11 июня Банк России повысил ключевую ставку до уровня 5.5%. Это уже третье подряд увеличение в 2021 году. Что это означает для рынка и будущей инфляции, объясняет директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Консенсус-прогноз точен!

На этот раз консенсус аналитиков и для Блумберга, и для Рейтерс корректно предсказал решение Банка России. Правда, ещё за неделю до заседания прогноз был скорее про 5,25%, но данные по инфляции за май и частично за июнь поменяли мнение аналитиков, и 7-9 июня произошел пересмотр на 5,5%. Банк России подтвердил свою приверженность относительно жёсткой политики по ставкам, несмотря на то, что влияние на будущую инфляцию отложенное и получит возможность её изменить только через 3-6 кварталов.

Почему текущая инфляция могла повлиять на решение, если таргетирование инфляции (политика Банка России) ориентируется на будущую динамику цен? Дело в пересмотре моделей: увеличение инфляции сегодня может привести к более высокой инфляции в следующем году, как через инфляционные ожидания граждан и компаний, так и чисто механически через переоценку грядущей динамики рынков.

Если сегодняшний рост цен на продовольствие является сигналом про недостаток предложения и неопределённость с будущими урожаями, а также быстрого роста спроса, то приходится переоценивать модели с точки зрения изменения цен в 2022.

Новое в пресс-релизе?

Как мы видим, пресс-релиз не принёс новой информации про пересмотр оценок Банка России. Пока нет изменения прогноза по инфляции, росту экономики или кредитования. Некоторые сигналы про потенциальное замедление инфляции говорят, что оно произойдет во второй половине 2022 – это календарный сдвиг на более позднее время, чем было до этого, и является подсказкой про бурный восстановительный рост плюс горячую динамику мировых продовольственных цен.

Наверное, выделяется фраза про "необходимость дальнейшего повышения ставки". Это почти обязательство увеличить ключевую в ближайшие месяцы, и не один раз.

Скорее всего, теперь аналитикам придётся повысить оценку на конец года, и если повышений будет 2-3, то ставка может оказаться на уровне около 6,25-6,5% уже в декабре 2021.

Цены на продовольствие и цены производителей

Почему инфляция так быстро увеличивается (то есть именно рост цен становится выше)? Стоит выделить два фактора из общего списка. Цены на продовольствие в мире продолжают сильно увеличиваться. Индекс Всемирного Банка показывает увеличение цен в долларах почти на 20% только за первые пять месяцев года, а с конца 2019 он составил фантастические 37%.

Поэтому было бы сложно ожидать медленного роста в России – за последние 12 месяцев, по данным Росстата, продовольствие подорожало в среднем на 7,4%, а услуги на 3,3%.

Вторая составляющая – индекс цен производителей, то есть оптовых отпускных цен в разных отраслях. Например, в сельском хозяйстве внутрироссийские изменения стоимости выглядят схожими с международными, и это сильно давит на розничные цены, и продолжит оказывать влияние ещё какое-то время.

График 1. Индекс цен производителей

Можно ли вообще ставкой урегулировать инфляцию внутри России?

Острый вопрос – насколько вообще возможно при помощи изменения ключевой ставки затормозить российскую инфляцию, если мы понимаем, что основная часть её приходится на продовольствие и международные рынки? Поскольку в потребительской корзине около 38% приходится на напитки и еду, 35% на непродовольственные товары и всего 27% на услуги, то существенная доля изменения цен оказывается сложной для контроля.

Мы, видимо, наблюдаем это разделение в данных. Если цены на продовольствие выросли на 7.4% (и скорее всего продолжат увеличиваться до нового урожая), то на услуги – на 3.3% (то есть ниже цели в 4%).

Фактически рост ставок может несколько усложнить повышение цен для производителей, ограниченных внутренним рынком, и особенно сильно влияет на сектор услуг.

Но и экспортно-ориентированные фирмы, или конкурирующие с импортом дорожающих товаров, тоже ощутят снижение роста спроса на фоне более высоких ставок. Это тоже повлияет на торможение инфляции.

Плюс надо учесть, что при росте ставок включается вопрос сберегательного поведения граждан. Если увеличатся депозитные ставки, и домохозяйства предпочтут больше сберегать и меньше тратить, мы получим дополнительное сокращение спроса и замедление роста цен.

Выводы

Новое решение Банка России стало более простым для прогноза, хотя для этого пришлось сначала получить обновлённые данные по инфляции. Как это часто бывало на фоне растущих ставок, рубль может несколько укрепляться в ближайшие месяцы, если не произойдёт сильных внешних шоков из-за санкций.

Но продовольственную инфляцию, важную для большой части россиян, это едва ли сразу затормозит – на неё в 2021 влияют внешние рынки.

К концу года можно ожидать, что инфляция "декабрь к декабрю" окажется выше 5%.



