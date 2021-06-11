На будущей неделе произойдет несколько событий, которые могут повлиять на настроения инвесторов. Основное внимание будет приковано к саммиту президентов РФ и США, которая пройдет в середине недели. Результаты этой встречи могут рассматриваться на рынках как в контексте уровня аппетита к рублевым активам, так и в контексте снижения глобальных геополитических рисков.

Если двум лидерам удастся продвинуться хотя бы некоторым вопросам сложной двусторонней повестки, рубль и российские акции могут продолжить демонстрировать силу. Если же стороны просто обменяются мнениями, а итоговые заявления будут содержать мало конкретики, то неуверенность в настроениях покупателей рублевых активов может снова усилиться.

Правда, стоит учесть, что в среду состоится заседание ФРС. Здесь больших сюрпризов не ожидается, любопытными могут оказаться комментарии регулятора касательно роста инфляции в мае выше прогнозов. Возможные сигналы о целесообразности сворачивания скупки активов и возвращения к повышению ставок ранее базовых сроков могут охладить аппетит к рисковым активом. Если же ФРС выразят мнение о том, что текущий всплеск инфляции временный, а ситуация в экономике, прежде всего на рынке труда не располагает к скорому ужесточению ДКП, охлаждения риск-аппетитов не произойдет. Инфляционную картину в США во вторник дополнит майский индекс цен производителей (PPI), в этот же день в Штатах выйдут данные по розничным продажам и промпроизводству в мае.

В среду также обратим внимание на майские цифры по объемам промышленного производства и розничные продажи КНР. В четверг выйдут данные по инфляции в еврозоне.

С учетом высоких уровней, на которых торгуется российский рынок и локальной перегретости, чувствительность к негативу может быть повышенной, однако просадки, по нашему мнению, продолжат выкупаться.