МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продолжил уверенный рост против основных резервных валют. В итоге они продолжили обновлять минимумы против российской валюты, соответственно, с июля-2020 — 71,55 рубля за доллар и с марта-2021 — 86,95 рубля за евро. Курс рубля и российский рынок акций вырастут на следующей неделе

Спокойный геополитический фон в преддверии встречи 16 июня лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина не мешал рублю сокращать дисконт. Рынок нефти — важный ориентир для рубля — при этом продолжил расти и обновил максимум с мая 2019 года — уже в районе 73 долларов за баррель.

Наконец, ожидания, подтвердившиеся впоследствии, о повышении ключевой ставки ЦБ РФ также поддерживали курс российской валюты.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю падал на 60 копеек до уровня 72,2 рубля, евро —на 1,15 рубля до 87,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около уровня 5,25 тысячи против 5,2

тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ УЧИТЫВАЛ НЕФТЯНЫЕ УРОВНИ

Российская валюта начала неделю стабилизацией против доллара и евро, опираясь на геополитический позитив. При этом, несмотря на то, что представители российской и американской сторон неоднократно отмечали, что перезагрузки отношений на предстоящей встрече лидеров стран не ожидается, инвесторы позитивно воспринимают стремление США и России к стабилизации отношений двух держав.

Рынок нефти демонстрировал тенденцию к росту в направлении 73 долларов — максимума с мая 2019 года, задавая рублю импульс к укреплению. Участники рынка нефти отыгрывали данные американского минэнерго о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 5,2 миллиона баррелей (1,1%), до 474 миллионов баррелей. Эксперты прогнозировали снижение показателя только на 2 миллиона баррелей.

Кроме того, игроки оценивали перспективы снятия санкций с иранских поставок нефти и оценки мировой отрасли Международным энергетическим агентством (МЭА). Так, Иран, в случае снятия с него санкций, может ко второй половине 2022 года увеличить нефтедобычу до 3,8 миллиона баррелей в сутки и стать крупнейшим источником роста добычи нефти в мире, оценило МЭА.

На первом же этапе иранская добыча может возрасти на 750 тысяч баррелей, до 3,15 миллиона баррелей в сутки — к концу текущего года. Договор по ядерной сделке и соответственно — снятие санкций может состояться до президентских выборов в Иране, намеченных на 18 июня.

Косвенным психологическим фактором поддержки рубля стали спокойные пояснения российских чиновников о том, что дедолларизация Фонда национального благосостояния (ФНБ) не означает отказа от хождения американской валюты в России.

ПРОГНОЗЫ

В конце недели рубль отыгрывал решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке. Так, Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень, который наблюдался в апреле-июне 2020 года.

Кроме того, регулятор считает, что баланс рисков в РФ значимо сместился в сторону проинфляционных. Банк России ужесточил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: видит необходимость такого шага на ближайших заседаниях. Инфляционные ожидания россиян находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года, причем уже несколько месяцев, пояснял свою решительность регулятор.

Во время пресс-конференции глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность перехода к умеренно жесткой денежно-кредитной политике ЦБ возросла, но переход к ней будет зависеть от динамики экономики. В пятницу же ЦБ обсуждал рост ставки и на 100 базисных пунктов, но обошелся половиной. При этом Набиуллина указала, что ЦБ с большой вероятностью ещё раз повысит ключевую ставку уже в июле, но и паузы в этом процессе исключать нельзя, добавила она.

Таким образом, рубль c ужесточением риторики ЦБ и ростом ставок в РФ получает заряд оптимизма в виде большей привлекательности в рамках carry-trade, когда инвесторы заинтересованы конвертировать инвалюту с низкой базовой ставкой в рубли, которые можно размещать под более высокий процент. Это поддержит курс рубля.

В целом же, как резюмировала глава Банка России Эльвира Набиуллина, Россия проводит политику дедолларизации экономики, а инфляционное таргетирование и низкая инфляция делают рубль более привлекательным.