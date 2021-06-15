Российский рынок акций начал неделю с роста. Индекс Мосбиржи в будничном режиме переписал исторические максимумы, поднявшись в район 1860 п.

Объемы торгов в понедельник были пониженными и оказались на треть меньше средних значений. Это объясняется фактором выходного дня в стране. Среди лидеров роста вновь оказался нефтегазовый сектор (+1,4%). Главным образом это было обеспечено уверенным подъемом акций Сургутнефтегаза, Татнефти, Новатэка.

Между тем бумаги Газпрома сумели переписать максимумы с 2008 г. Учитывая благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке газа, на наш взгляд, движение наверх еще не завершено несмотря на рост седьмую неделю подряд. С коррекцией или без акции могут продолжить подъем в сторону 290–300 руб.

Важным драйвером роста российского рынка акций в предыдущие недели стали ожидания встречи президентов России и США 16 июня. Геополитическая премия в рубле и акциях снизилась, что вкупе с высокими ценами на нефть позволило выйти индексу Мосбиржи на новые рекордные отметки.

В моменте мы не можем сказать, что наш рынок находится в состоянии критической перекупленности, но некоторая перегретость все-таки имеется. К текущему моменту не было замечено никаких намеков на то, что по итогам переговоров Путина и Байдена произойдут какие-то прорывы в отношениях двух стран.

Не исключено, что реализуется локальный сценарий фиксации «по факту» свершившегося события. Если не появится четких сигналов о продолжении конструктивного диалога и сближении позиций, то инвесторы могут взять паузу в покупках после длительного ралли. Это стоит учитывать.

Еще одним центральным событием недели станет завтрашнее заседание ФРС. Американские индексы акций так же встречают его на исторических максимумах. Накануне S&P 500 поднялся к 4255 п. Ближайшим целевым ориентиром и уровнем сопротивления может выступить район около 4280 п.

Участники рынка ждут комментариев ФРС и Джерома Пауэлла по поводу высокой инфляции, а также потенциального сворачивания QE. Прогноз ожидаемого повышения ставок при этом может сместиться с 2023 на 2022 г. Отмечаем повышенные риски всплеска волатильности на рынке акций в среду вечером. Наибольшее давление в теории может быть оказано на сектор высоких технологий.

Цены на нефть вчера продолжили восходящую динамику. Фьючерсы Brent в моменте приближались к отметке $74. Позитивные прогнозы по спросу в летний период и ожидаемое восстановление мировой экономики за счет вакцинации поддерживают спрос и высокие цены. Это безусловно положительный драйвер для российского рубля и акций нефтегазового сектора. Ключевыми среднесрочными рисками для рынка нефти является рост экспорта из Ирана и увеличение добычи в США.

По индексу Мосбиржи промежуточные цели роста находятся около 3875–3895 п. Тренд пока остается растущим. Его нижняя граница сейчас расположена лишь около 3600–3620 п. Причин для спуска ниже этих отметок пока не появляется.

В паре USD/RUB сейчас идет попытка отскока после продолжительной волны снижения. Без дополнительных внешних поводов (падение нефти или глобальный рост DXY) она может быть непродолжительной.

Сейчас курс находится чуть выше 72. Приток капитала в рублевые активы может быть обеспечен существенной премией в уровне ставок. Реальные процентные ставки (инфляция за минусом безрисковой доходности) в России сейчас привлекательней, чем по доллару. Так что о каком-то существенному девальвационном импульсе в рубле можно будет говорить лишь при сильном снижении цен на нефть. Пока же этого не происходит. Фьючерсы Brent до сих пор игнорировали любые негативные факторы.

В фокусе

∙ Транснефть-ап (+3,9%). С начала июня в акциях наблюдается мощный импульс роста, который ускорился в конце прошлой недели. Свежих корпоративных новостей, которые бы оправдали подъем не обнаружено. В 2018–2020 гг. привилегированные акции Транснефти регулярно останавливались в районе 175–180 тыс. руб. Сейчас эта область, до которой осталось 4,4–7,4%, является ключевым техническим препятствием.

∙ АЛРОСА (+3,2%). За последние 12 сессий акции поднимались в 11 случаях. За этот период они уже выросли на 23%. Существенного апсадйа не наблюдается. Сильная перекупленность может спровоцировать достаточно существенную коррекцию в любой момент. Присоединяться к росту по текущим уровням неудобно.

∙ Русагро (+3,1%). Вчера были установлены новые максимумы за пять лет. В последние годы компания нарастила объемы производства и достигла высокого уровня диверсификации продукции и вертикальной интеграции производственного процесса. Это стало возможным благодаря активной инвестиционной программе и сделкам M&A. В 2020–2021 гг. мировые цены на продовольствие выросли, что подстегнуло рост прибыли компаний агропромышленного сектора. Вместе с этим появился потенциал для роста дивидендов. Сегодня расписки Русагро торгуются ровно на уровне консенсус-прогноза аналитиков (данные Refenitiv).

∙ Сургутнефтегаз-ао (+2,5%). Очередной импульс без идей. С сентября прошлого года акции семь раз останавливались в диапазоне 37–38 руб. Эта зона сейчас выступает ключевым техническим препятствием. В случае ее преодоления движение наверх наверняка ускорится. Причем никакие фундаментальные факторы в данном случае не будут важны. В последние годы мы привыкли, что обыкновенные акции Сургутнефтегаза живут своей жизнью и могут спокойно двигаться вне общей тенденции рынка.

∙ Энел Россия (-2,4%). Ранее в начале июня акции компании выросли без каких-либо причин и корпоративных поводов. Мощных драйверов на повестке по-прежнему не наблюдается. Допускаем возврат в сторону 0,8 руб. с последующей боковой консолидацией.

∙ МРСК ЦП (-9,6%). Акции очистились от дивидендов и откатились лишь к майским минимумам. В преддверии отсечки бумаги МРСК ЦП выросли как раз примерно на размер дивидендов. В среднесрочной перспективе можем увидеть постепенное закрытие гэпа с подъемом в сторону 0,30–0,31 руб.

∙ Среди корпоративных событий сегодня отметим, что АФК Система опубликует результаты по МСФО за I квартал. Компания традиционно отчитывается практически последней среди крупных публичных компаний.

∙ Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды ММК. Завтра просадка в акциях составит примерно 3,2–3,7%. При стабильном фоне такой гэп может быть закрыт в течение нескольких недель.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent прибавляет 0,2% и находится около уровня $73.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия понедельника.