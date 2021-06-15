Российский рынок акций вчера в очередной раз обновил исторический максимум на позитивном внешнем фоне и кратковременном уходе нефти выше 73,5 доллара за баррель. Сегодня утренний фон можно назвать нейтральным: американские фьючерсы слабо подрастают, но при этом снижаются цены на металлы и подает признаки желания скорректироваться нефть.

Поэтому откроемся мы недалеко от вчерашнего закрытия, а потом вполне может начаться легкая фиксация прибыли, если ситуация на мировых биржах не начнет улучшаться. Но, скорее всего, и крупные инвесторы предпочтут взять паузу в преддверии завтрашнего заседания ФРС США. Собственно от самого мероприятия никто никаких сюрпризов не ждет, важны будут слова главы ФРС Джерома Пауэлла относительно инфляции в США и намерений Федрезерва продолжить или начать сворачивать программу количественного смягчения.

Сегодня рекомендуем внимательно смотреть за обычкой «Сургутнефтегаза». Вчера бумага выросла на 2,5% без каких-то новостей. Очень часто беспричинный рост «Сургута» не ограничивается одним днем.

Продолжаем позитивно смотреть на Сбербанк, Мосбиржу и «Газпром». Коррекция, если она будет, не отменяет восходящего тренда по российскому рынку акций.

Рубль в паре с долларом провел вчера вялую сессию, колеблясь около отметки 72. Это еще раз говорит о том, что число спекулянтов в этой валютной паре невелико, а курс российской валюты больше определяется реальным спросом и предложением. Вчера же реальные игроки по большей части отдыхали в связи с выходным днем.

Пока на утренней сессии торги рублем также проходят спокойно. Основные драйверы роста рубля уже отыграны, сегодня не ждем принципиальных изменений по паре доллар-рубль.



