В фокусе отчетность "Системы"
Неделя началась с роста. Индекс Московской биржи обновил максимум. Отскочили вверх котировки Транснефти (+4,06%). Аутсайдерами на фоне закрытия реестра акционеров для получения дивидендов стали бумаги МРСК ЦП (-9,52%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 72.
АФК Система (+1,23%)отчитается за первый квартал по МСФО. Основные активы, а именно публичные компании, входящие в холдинг, уже представили свои результаты. Прогноз предполагает консолидированную выручку АФК на уровне 169 млрд руб. при EBITDA 53млрд руб. Прогноз на год закладывает выручку в размере 744 млрд руб. (+8% г/г) с EBITDA 261 млрд руб. и прибылью 25 млрд руб. Консенсус-прогноз по акциям Системы на горизонте года: 45 руб.
Нефть обновила двухлетний максимум. Рынок положительно отреагировал не только на новости вокруг Ирана, но и на итоги саммита G7. По мнению аналитиков, вакцинация, которая высокими темпами идет в Европе и США, будет способствовать победе над пандемией и, как следствие, росту спроса на нефть на фоне увеличения экономической активности. Прогноз одного из американских инвестбанков, предполагающий удорожание нефти до $80за баррель этим летом, на наш взгляд, с высокой вероятностью оправдается. При этом курс USD/RUB окажется в районе 67-68, что соответствует ценам на нефть приблизительно 5500 руб. за баррель. Это будет одним из факторов, поддерживающих инфляцию на высоком уровне, но позитивно для российского рынка, особенно его сырьевого и финансового секторов.
Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 71,50-72,50, по индексу Московской биржи: 3840-3870 пунктов.
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