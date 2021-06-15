Акции США выросли в последний час торгов и закрылись на новом историческом максимуме, в то время как ралли на рынках облигаций ослабло, поскольку инвесторы готовились к ключевому заседанию ФРС, которое состоится во вторник-среду. Нефть (+0.5%) достигла максимума более чем за два года. Секторы Technology (+1%) и Communications (+0.7%) подняли индекс S&P 500 (+0.2%) до исторического максимума, несмотря на то что три акции упали на каждую, которая выросла. Акции сектора Financials (-1.1%) упали, поскольку глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предположил, что торговый бум на Уолл-стрит в эпоху пандемии близится к завершению. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1.50% после достижения трехмесячного минимума в четверг на фоне самого большого недельного падения с декабря 2020. Инвесторы ждут сигналов от ФРС о тайминге сокращения программ денежно-кредитного стимулирования. По словам экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидается, что на этой неделе центральный банк оставит неизменными темпы скупки облигаций, даже если и представит прогнозы по началу цикла повышения процентных ставок в 2023 году. Решение должно быть принято в среду. "Мы находимся в состоянии перетягивания каната между пониманием того, что у нас большой экономический рост и значительный ростом прибылей корпораций в сочетании с тем фактом, что нам нужно думать о том, насколько высокой может быть инфляция и что она будет означать как для маржинальности бизнесов и ФРС", — сказал Арт Хоган, главный стратег National Securities.

Американцы обеспокоены ростом цен. Согласно исследованию ФРС Нью-Йорка, потребительские ожидания относительно инфляции через три года выросли до восьмилетнего максимума в 3.6% в мае по сравнению с 3.1% в апреле. Ожидания инфляции на горизонте года достигли рекордных 4%. Эти данные вполне могут стать темой заседания ФРС на этой неделе, на котором все большее число стратегов прогнозируют появление более агрессивных месседжей. Экономисты Citi присоединились к хору экспертов, заявив, что прогнозы по базовой инфляции могут быть "существенно" пересмотрены наверх на этот год и "вероятно, вырастут и на 2022 год", что привело к новой распродаже в бондах.

По словам Джейми Даймона, трейдинговый бум на Уолл-стрит, возможно, подходит к концу. CEO JPMorgan сообщил, что выручка банка от торговых операций во втором квартале снизится на —38% по сравнению с прошлым годом до чуть более $6 млрд — это больше, чем ожидалось ранее. Между тем, доходы от инвестиционно-банковских операций будут увеличиваться за счет активного рынка слияний и поглощений. После его комментариев акции JPM упали, потянув за собой акции других банков США.