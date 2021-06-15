Фьючерсы на Brent в понедельник достигали отметки $73,6 за баррель, но к вечеру опустились до $72,9. Как и прежде, уверенность в сильном спросе поддерживает оптимизм участников рынка, что толкает цены к новым максимумам.

«Ложкой дегтя» в понедельник стало сообщение из Великобритании о том, что страна отложила на 4 недели снятие всех ограничений, связанных с COVID-19, из-за стремительного распространения индийского штамма. Подобные прецеденты, связанные с непредсказуемым ужесточением или смягчением региональных ограничений, продолжают оказывать некоторое давление на рынок, хотя участники торгов все больше привыкают к этому. Консенсус-прогноз по-прежнему предполагает активное восстановление экономики и спроса на нефть.

На стороне предложения ситуацию полностью контролирует ОПЕК+. Конкуренцию могли бы составить американские сланцевики, однако из-за давления со стороны акционеров и экологических инициатив новой администрации президента инвестиции в производство остаются на низком уровне.

В отчете Drilling Productivity Report, опубликованном в понедельник, EIA пересмотрело июньский прогноз по добыче на сланцевых месторождениях в сторону понижения на 32 000 б/с до 7,77 млн б/с. В июле ожидается рост на 38 000 б/с до 7,8 млн б/с. Главным образом рост будет обеспечен за счет бассейна Permian.

Отдача от каждой новой пробуренной скважины может сократиться со 1 143 б/с в июне до 1 132 б\с в июле. Число скважин DUC в мае продолжало снижаться высокими темпами. Это указывает на недостаточную буровую активность, которая не позволяет поддерживать добычу на стабильном уровне. Для устойчивого роста производства американским нефтяникам предстоит существенно увеличить число активных буровых установок. На прошлой неделе статистика Baker Hughes показала, что в США задействовано всего 356 нефтяных установок, что почти в 2 раза ниже уровней конца 2019 г.

Таким образом, темпы роста американской добычи до конца 2021 г. могут оставаться несущественными и не окажут серьезного влияния на рыночный баланс. По оценке EIA, к концу года совокупное производство нефти в штатах может составить 11,3 млн б/с против нынешних 11 млн б/с.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра вновь торгуются выше $73 за баррель. В целом, сентимент остается позитивным, что позволяет ожидать умеренного роста в район $74–75 за баррель. В фокусе внимания остаются косвенные индикаторы спроса. На прошлой неделе статистика по запасам нефти от EIA показала тревожный сигнал — скачок запасов бензина и дистиллятов. Если на этой неделе динамика нефтепродуктов будет аналогичной, то не исключена коррекция.

Сегодня поздно вечером оценку запасов нефти в США опубликует API.



