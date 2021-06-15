Мировые рынки начали текущую неделю умеренно позитивно. Индексы развитых и развивающихся рынков в понедельник продолжили тяготеть к символическому росту (MSCI World: +0,2%; MSCI EM: +0,1%) в ожидании заседания ФРС 15-16 июня, способного снять или, напротив, подкрепить опасения относительно склонности регулятора пересмотреть свои оценки длительности наблюдаемого всплеска инфляционного давления и готовности начать сворачивание программ выкупа активов. По нашему мнению, сокращения последних вполне может начаться уже с осени, хотя мы пока и не видим в этом, учитывая текущий высокий уровень экономической активности, заметных рисков для рынков. Определенную поддержку рынкам оказывали как статистика (в пятницу вышло предварительное значение индекса потребительских настроений в США от университета Мичигана, оказавшееся заметно лучше ожиданий) и крепость рынка нефти, так и стабильность долларовых ставок. В результате в ходе торгов в США частичная фиксация прибыли в акциях финсектора и сырьевых компаний носила достаточно сдержанный характер, а сохранение спроса в «весовом» hi-tech – позволила индексам S&P500 и NASDAQ Composite обновить исторические максимумы, пусть и при пониженной торговой активности.

По состоянию на утро вторника на мировых рынках сдержанно позитивный настрой сохраняется. Фьючерсы на основные американские и европейские индексы торгуются в небольшом «плюсе», как и нефтяные котировки. Азиатские индексы также демонстрируют преимущественно умеренно повышательную динамику, негативно после «длинных» выходных проходят торги лишь на рынках КНР, что, возможно, связано с ужесточением позиции G7 в отношении Китая. Экономический календарь ближайших дней крайне насыщен. Сегодня в центре внимания большой блок статистики по США (розничные продажи, пром. производство за май). Мы ждем, что он поддержит текущий сантимент на рынках в течение дня, однако вряд ли приведет к активному росту. Более значимы для рынков завтрашние новости – ФРС подведет итоги двухдневного заседания, а также выйдут данные по экономике КНР по розничным продажам и пром. производству.

Индекс МосБиржи в понедельник прибавил 0,5%, продолжив обновление исторических максимумов и превысив 3850 пунктов. В лидерах роста оставались акции нефтегазового сектора, поддержанные благоприятным внешним фоном, — здесь выделим дальнейшую активную переоценку акций Транснефти (+3,9%), Татнефти (+2,4%) и Сургутнефтегаза (оа: +2,4%), а также обновление максимумов года акциями Газпрома (+1,0%). Дивидендная «отсечка» в акциях Роснефти (+0,4%), в силу небольших дивидендов на акцию и небольшого отката прошлой недели, не оказала существенного влияния на их котировки. Из прочих бумаг выделим развитие ралли в акциях АЛРОСА (+3,2%), впервые в истории вышедших к отметке в 140 руб., хотя уже и выглядящих перегретыми, а также Фосагро (+1,8%). В аутсайдерах торгов оказались откатившиеся после ралли акции Энел Россия (-2,4%), Аэрофлот (-1,8%) и продолжившиеся оставаться под давлением ввиду слабости рынков драгметаллов акции Полиметалла (-1,3%) и Полюса (-1,0%).

Мы полагаем, что в целом неплохой внешний фон позволит основным российским фондовым индексам сохранить восходящую динамику. Целевым диапазоном по индексу МосБиржи на вторник считаем 3870-3910 пунктов, с оживлением спроса на внутренние сектора.



