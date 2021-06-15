В США ежегодно продается более 5,5 млн домов, оборот рынка жилой недвижимости приближается к $2 трлн ежегодно. Пандемия «отправила» в онлайн не только торговлю товарами ежедневного пользования. Недвижимость и автомобили также стали участниками e-сommerce рынка. Однако доля сделок iBuying (аналог онлайн-торговли в сфере недвижимости) несущественна (<1%). Мы прогнозируем рост рынка iBuying в 7 раз через 5 лет (CAGR>50%). К 2025 г. в США онлайн будут продаваться 130 тыс. домов в год (сейчас оценочно 17 тыс.).

Один из лидеров рынка онлайн-торговли в сфере недвижимости США – компания Zillow (аналог российского ЦИАН). Бизнес компании состоит из трех основных сегментов. Основной на данный момент сегмент IMT (Internet, Marketing, IT) предполагает предоставление доступа партнерам — агентам недвижимости к платформе для размещения объявлений. Еще один крупный источник выручки – сегмент Homes (быстрая покупка/продажа жилой недвижимости online). Третий сегмент – ипотека и сопутствующие сервисы. В 2020 г. компания продала более 5 тыс. домов, порталы Zillow посетили 10 млрд раз. Выручка превысила $3,3 млрд. Компания ведет бизнес в США и имеет незначительное присутствие в Канаде. Zillow принадлежат такие сервисы, как Trulia, StreetEasy, Hotpads и др.

В 2019-2020гг. компания вышла на рынок iBuying. По нашим оценкам, Zillow поделит данный рынок с Opendoor, Offerpad и Redfin, заняв более трети оборота к 2025 г. Именно данный сегмент станет основным драйвером выручки в ближайшие годы. Мы прогнозируем рост в 10 раз через 5 лет до $18 млрд. Несмотря на убыточность сегмента в ближайшие годы мы считаем выход на данный рынок очень перспективным.

Основной сегмент Zillow – IMT – поддержит рентабельность и денежный поток компании. По нашим оценкам, выручка IMT увеличится в 3,5 раза к 2025 г. за счет роста посещаемости ресурсов Zillow и максимизации выручки с клиента.

Перспективный рынок и лидирующие позиции во всех сегментах бизнеса обеспечат Zillow существенный рост бизнеса в ближайшие годы. Мы присваиваем акциям Zillow Group рекомендации BUY на 1/3/5 лет с целевой ценой $131, $152 и $162, соответственно.

Основные риски:

Риск конкуренции. Opendoor – один из лидеров отрасли iBuying на данный момент с долей рынка более 50%, может помешать росту.

Макроэкономические риски.

Регуляторные риски.



